Wanneer gaat BMW de prachtige Skytop leveren?

Klanten kunnen halsreikend uitkijken naar de leveringen van de BMW Skytop.

Gelukkig is het alleen maar volumespul dat er van de band rolt bij BMW. Af en toe willen de Duitsers een bijzonder project oppakken. Denk aan de 3.0 CSL en meer recent: de Skytop. Hoewel het nog steeds wachten is op de onthulling van het productiemodel is er nu wel meer bekend over leveringen van de BMW Skytop.

Leveringen BMW Skytop

Zo bericht BMW Blog dat de Duitse autobouwer het stijlvolle model begin 2026 gaat leveren aan klanten. Dat is nog even geduld hebben voor de vijftig gelukkige kopers die diep in de buidel tastten voor de Skytop. Officiële prijsinformatie ontbreekt, maar volgens insiders moeten we mikken op minimaal een half miljoen euro.

BMW onthulde de Skytop op Villa d’Este in mei vorig jaar. De reacties waren zo enthousiast dat het merk besloot dit model in productie te nemen. In een uiterst beperkte oplage van 50 stuks voor een klein stel lucky bastards. Waarschijnlijk moet je minimaal een Z8, een Isetta en een 3.0 CSL in je parkeerkelder hebben staan om tot de klandizie te behoren. Althans, dat stel ik me zo voor.

De Skytop is gebouwd op het platform van de 8 Serie. Het is feitelijk een 8 Serie met een mooie, unieke koets. Net als dat de 3.0 CSL een prachtig verbouwde M4 is. Bij BMW vinden ze dat nooit leuk als je het zo stelt, maar het is in de basis natuurlijk wel zo.

Het is afwachten hoe de leveringen van de BMW Skytop eruit komen te zien. Als het productiemodel te veel afwijkt van het concept heb je 50 teleurgestelde kopers. BMW kennende zullen ze het heel trouw blijven aan het concept. Misschien wel zo getrouw als ze deden met de M5 E60 Concept. Die leek bijna één op één met het uiteindelijke productiemodel.