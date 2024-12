De paus neemt gloednieuwe G-Klasse in ontvangst

De paus heeft het goed voor elkaar, met een dikke G-Klasse.

De paus rijdt doorgaans rond in peperdure auto’s en die gaan meestal niet lang mee. Om de haverklap is er weer een nieuwe pausmobiel. Want dat is wat Jezus ook gedaan zou hebben. Nu heeft de paus – een trouwe Mercedes-klant – weer een nieuwe G-Klasse in ontvangst genomen.

De paus – progressief als hij is – moet tegenwoordig wel elektrisch rijden. Er zou een Fisker pausmobiel komen, maar dat is kennelijk niet doorgegaan. Nu heeft de paus toch maar weer gekozen voor een dikke Mercedes. Het betreft een gloednieuwe G 580 met EQ technology, oftewel een elektrische G-Klasse.

Mercedes heeft de G-Klasse flink verbouwd om er een pausmobiel van te maken. De auto is vanaf de B-stijl van zijn dak ontdaan. De achterkant is in principe open, maar er is een speciale hardtop om Zijne Heiligheid droog te houden als het regent. De G-Klasse is nu een driedeurs, met één deur links en twee deuren rechts.

Helaas zit de paus – met 87 ook niet meer de jongste – tegenwoordig in een rolstoel, dus zo’n G-Klasse beklimmen zal misschien geen gemakkelijke opgave zijn. Misschien was een Mercedes Sprinter rolstoelbus praktischer geweest.

Mercedes en de paus gaan trouwens ‘way back’. In 1930 leverde Mercedes al voor het eerst een auto aan de paus. Dit is ook niet de eerste G-Klasse pausmobiel. Eerder was er al een G500 pausmobiel.