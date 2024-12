Lezersvraag: Ben jij verdrietig om het einde van de Dutch GP?

Veel mensen zijn verdrietig omdat de Dutch GP verdwijnt. Maar ben jij dat ook?

Vanmorgen kwam ineens, als donderslag bij heldere hemel het nieuws naar buiten dat de Dutch GP nog maar twee keer zal plaatsvinden. Daarna stopt ‘ie, omdat er geen zekerheid meer is dat er genoeg geld mee wordt verdiend.

Plausibel, omdat onze Max Verstappen al vaker heeft aangegeven niet al te lang door te willen gaan in de Formule 1. En al loopt zijn contract tot 2028, het zou zomaar eens kunnen dat hij er iets eerder mee ophoudt. En dan?

Ben jij verdrietig om het einde van de Dutch GP?

Tja, want de organisatie van de Dutch GP is ook niet dom. Die weet ook dat er onder de 100.000 bezoekers per dag in het raceweekend misschien 250 echte liefhebbers zitten. Mensen die van autoracen houden en niet persé van een canavalesque bijeenkomst in de Zandvoorste duinen.

De organisatie weet dus ook dat op het moment dat Max zijn racehelm aan de wilgen hangt, de geïnteresseerden gedecimeerd worden. Is toch zo? Of denk jij wel dat de lichtelijk aangeschoten vijftiger met tattoos, zwetende oksels en een mouwloos bevlekt hemdje onder zijn Red Bull-shirt en Verstappen-pet het ook maar iets kan schelen hoe een race echt in elkaar zit? En kan juichen om een mooie actie van een Fin, Duitser of Fransman in om het even welke auto? En vooral zijn fatsoen houdt tegen mensen van het andere geslacht of anders met de voorkeur voor een ander team?

Nee, tuurlijk niet. Doe eens niet zo mal!

En omdat de organisatie dat ook weet, stopt de Dutch GP dus over twee jaar. De lokale middenstand baalt. De burgemeester van Zandvoort ook en ik zag Robert Doornbos ook ergens krokodillentranen huilen om dit ‘verlies’. En dan is het menens…

Maar goed. Misschien heb je tussen de regels door een beetje kunnen opmaken hoe ondergetekende denkt over de Dutch GP (oh ja, het is ook een saaie race op een baantje dat eigenlijk niet geschikt is voor de moderne Formule 1) maar daar gaat het niet om.

Ben JIJ verdrietig om het einde van de Dutch GP? Daar gaat het om. En waarom wel of niet, dat willen we ook heel graag horen. Misschien kan jij wel wat van het zure uit dit stukje compenseren met een zoete reactie! Want schijnbaar is niet iedereen zo negatief als ik over het driedaagse zuipfestijn dat ze ook de Dutch GP noemen…

Oftewel, laat het weten in de comments!!