YouTuber Nico Rosberg neemt AMG One in ontvangst

Nico Rosberg – de man die Hamilton versloeg in gelijkwaardig materiaal – voegt een nieuw speeltje toe aan zijn collectie.

Een Formule 1-aandrijflijn in een straatauto: Mercedes deed het gewoon met de AMG One. De project heeft ze de nodige kopzorgen bezorgd, maar klanten krijgen na lang wachten eindelijk hun auto’s afgeleverd. Onder hen zijn ook legendarische Formule 1-coureurs, zoals eh… Christijan Albers.

Albers is niet de enige (oud)-F1-coureur die er een AMG One besteld heeft. Bottas heeft er ook eentje en naar verluidt heeft David Coulthard ook een exemplaar besteld. En nu is er een zekere YouTuber uit Monaco, genaamd Nico Rosberg, die zijn AMG One in ontvangst mocht nemen.

Voor Nico Rosberg moet het allemaal heel vertrouwd aan voelen, want de 1,6 liter V6 van de AMG One is afgeleid van de Mercedes W06. Die heeft Rosberg hoogstpersoonlijk bestuurd tijdens het seizoen van 2015. Dat was helaas niet het jaar waarin hij Hamilton versloeg in gelijkwaardig materiaal, maar toch leuk.

Rosberg heeft zijn AMG One uitgevoerd in een unieke kleur: grijs. Inderdaad, dat klinkt niet zo spannend, maar het is wel de enige AMG One in deze kleur. Stiekem is het een Ferrari-kleur, namelijk Grigio Ferro.

Toch is Nico nog een echte Mercedes-man, want hij heeft ook een 300 SL Roadster in zijn garage. De AMG One is ook niet zijn eerste hypercar, want vorig jaar nam hij een Rimac Nevera in ontvangst.

Nico Rosberg is een YouTuber, dus uiteraard heeft hij ook een vlog gemaakt van het ophalen van zijn AMG One. Die kun je hierboven bekijken. In de video wordt al meteen duidelijk dat dit een auto is met een gebruiksaanwijzing. Zelfs voor een voormalig Formule 1-coureur is het aan- en uitzetten van de motor geen gesneden koek. En dan heeft Nico er nog niet eens mee gereden. Maar dat ga je vast in een de volgend vlog zien.