De politie gaat banden vernaggelen met Anti Drift Spray

De autoriteiten krijgen de beschikking over een nieuw wapen om asociaal gedrag op de weg tegen te gaan.

Dat betekent dat onze Chief Tyre Smoker @wouter zijn rijstijl aanzienlijk aan zal moeten passen, of een voordelig abonnement bij de betere bandenboer moet afsuiten. Bij de titel van dit bericht denk je wellicht in eerste instantie aan spijkerstrips of iets dergelijks, maar de Australische politie heeft een sluwere manier gevonden om verkeersaso’s, lokaal beter bekend als hoons, een hak te zetten.

Het gaat om een mysterieuze substantie die op wegen gespoten kan worden en daar het rubber van je banden sloopt. Dat laatste gebeurt echter, als het goed is, alleen wanneer je als een totale totaalmalloot tekeer gaat. Mensen die zich netjes aan de regels houden hoeven zich geen zorgen te maken om hun schoeisel. Wij stellen ons bij dit alles ongeveer het volgende voor:

De spray voorziet de weg in feite van een ruwer oppervlak. Elke tien Γ vijftien jaar moet het goedje opnieuw aangebracht worden. Peter Waite, head-hocho van de Sustainable Infrastructure and Services-brigade, legt uit:

“If a driver attempts to drive dangerously on this type of road, it would be difficult for a driver to spin their wheels. If they did manage it, they would burn through the rubber of tyres faster than on a smooth road surface.”