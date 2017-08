F1-kampioen Jackie Stewart vindt de HALO A-OK

Nee geen Heineken, doe mij maar een HALO. De voormalig kampioen is voorstander van het ontsierende apparaat en biedt ons wat historisch perspectief.

Het gaat om de Schot Sir Jackie Stewart, de wereldkampioen van 1969, 1971 en 1973. Je kent hem wellicht van die Heineken-reclame met de witte Djèèèk F-type coupé, of van deze video waarin hij uitlegt hoe een F1-auto van 1986 werkt.

Toen Stewart actief was in de F1 was de sport extreem gevaarlijk. Op een gegeven moment stierf er vrijwel elke maand een coureur in het harnas. Stewart heeft zodoende veel vrienden verloren, waaronder zijn teamgenoot François Cevert. De Fransman kwam om in de kwalificatie van de Grand Prix van Amerika op Watkins Glen, waar Stewart die zich dat jaar al van de titel verzekerd had, zijn laatste (100ste) Grand Prix zou rijden. Na het ongeluk van zijn beoogde opvolger besloot de Schot de race echter uit te zitten.

Sowieso was Jackie in die dagen altijd al flink bezig met het verbeteren van de veiligheid. Iets wat hem niet altijd populair maakte bij zijn concullega’s. Die beschouwden hem namelijk een beetje als een zeiksnor. Maar Jackie stelt dat als je een leven kan redden je dat moet doen. Wat dat betreft is zijn visie op de HALO dan ook weinig verrassend:

“I’m afraid I don’t have a negative [view] of the halo. My view is: if you can save a life… and if some of these people had been to as many funerals as I’ve been to and wept as much as I have and seen close friends die [they wouldn’t object]”

Fair enough. Jackie herinnert ons er ook nog even aan dat men in de jaren ’60 ook tegen de invoering van volledige gezichtshelmen was. De gedachte was dat fans niet blij zouden zijn als de gezichten van de coureurs niet meer konden zien. Tegenwoordig zijn de helmen een soort verlengstuk geworden van de identiteit van de coureurs.

Nadeel van deze visie is dat Jackie (en de FIA) het issue wel heel scherp stellen, door te zeggen ‘meer HALO is minder doden’. Op die manier kan je er feitelijk niet tegen zijn. Dat gaat echter voorbij aan het feit dat er naast het optische bezwaar ook legitieme andere argumenten tegen de HALO ingebracht kunnen worden. Is het wel écht veiliger in alle omstandigheden en zo ja, zijn er niet andere mogelijkheden die nóg veiliger zijn. Enfin, die discussie zal waarschijnlijk nog wel even gevoerd worden binnen de F1, ondanks het feit dat de HALO dankzij de FIA nu een fait accompli lijkt te zijn voor 2018.