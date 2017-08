Waarom deze Ferrari 110.000 euro kost

Ruim een ton lijkt wat veel voor een Ferrari 360, maar dit exemplaar is het mogelijk waard.

Zo links en rechts kom je diverse tweedehands Ferrari Modena’s tegen. De prijzen voor deze occasions liggen rond de 70.000 euro met een enkele uitschieter richting de 100.000 euro. De 360 Challenge Stradale laten we hierbij buiten beschouwing. De “raceversie” gaat tegenwoordig voor forse bedragen van eigenaar op eigenaar en valt derhalve niet echt te vergelijken met de gewone Modena.

De occasion in kwestie komt uit 2002 en heeft een vraagprijs van 110.000 euro. Een hoop geld, maar er is een reden voor! Dit exemplaar, dat destijds door Kroymans aan een Nederlandse klant geleverd is, heeft namelijk slechts 8.669 kilometer aan levenservaring. Verder gaat het om een F1, dus met de flippers achter het stuur. Voor de purist wellicht een reden om verder te kijken, maar de ‘bak is in elk geval al een stuk beter dan die uit de 355 F1. Die laatst was trouwens wel een stuk mooier om te zien, vind ik dan.

Onder de transparante kap ligt een V8 met 400 pk en 375 Nm. Hoogtoerig plezier dus voor de liefhebber van atmosferisch vernuft. Accelereren naar 100 km/u doe je in een toupetonvriendelijke 4,6 tellen. De top bedraagt 290 km/u en het gemiddeld verbruik zou ergens rond de 1 op 5 moeten uitkomen. Check de advertentie HIER.

Dank aan Rachid voor het tippen!