De politie zet je voor paal met nieuw hulpmiddel

De politie heeft een nieuw wapen in de strijd bij personen en voertuigcontroles: de selectiepaal.

Er zijn van die berichten die voorbij komen waarbij je eerst even in de agenda kijkt welke datum het precies is. Bijna 1 september, dus geen 1 april grap. Check. Dan de afzender, geen Speld, geen Nieuwspaal, geen Arjen Lubach, nee de bron is echt de politie zelf…

Die politie ligt namelijk in ons land nogal eens onder vuur. Heb je net een nieuwe tweedehands Volkswagen Golf GTI gekocht, wordt je opeens overal aangehouden voor een “routinecontrole”. Of je wordt er steeds uitgepikt bij preventief fouilleren omdat je er misschien niet helemaal origineel kaaskop uitziet. Dat kan en mag natuurlijk allemaal niet!

De politie presenteert: de selectiepaal!

Om elke zweem van (etnisch) profileren tegen te gaan is er nu als extra hulpmiddel de selectiepaal. Kom je bij een controle dan doe je mee aan een loterij. Met een druk op de knop hoor je: “U mag doorgaan” of “U wordt gecontroleerd”. Er is jaren aan de paal gewerkt en hij is helemaal doorontwikkeld en verbeterd.

Omdat het ons een beetje vreemd voorkomt allemaal zijn we eens gaan graven. En inderdaad in 2022 duikt de selectiepaal al op in, hoe kan het ook anders, Amsterdam. Om etnisch profileren te voorkomen werd de paal toen al ingezet bij wapencontroles. Had je toch 50 procent kans dat je jouw niffie gewoon kon houden… Alles om maar te voorkomen dat de popo beschuldigd kan worden van etnisch profileren.

A-selectief fouilleren en controleren

Aan politiechef Peter Holla de eer om de doorontwikkelde paal te onthullen. Hij prijst de paal aan extra hulpmiddel om a-selectief fouilleren en controleren eenvoudiger te maken.

Dit gaat ons erg helpen bij het preventief controleren door te laten zien dat de selectie puur willekeurig gebeurt. Natuurlijk doen we dit nu ook al op verschillende manieren; de selectiepaal maakt ons werk makkelijker en helpt om bij vragen achteraf te laten zien dat iemand echt willekeurig gekozen is. Peter Holla legt uit dat de politie vanaf nu écht je beste vriend is

Hoe werkt de selectiepaal van de politie?

Nou vet simpel. Oom agent moet het begrijpen en ook elke burger die gestopt wordt moet natuurlijk op de knop kunnen drukken. Zelf omschrijft de politie de selectiepaal als intuïtief en makkelijk in het gebruik… Het is een paal met bovenop een knop… Veel eenvoudiger kan ook niet lijkt ons.

Word je staande gehouden doe je dus mee aan de controleloterij en mag je als burger zelf op de knop rammen. De paal geeft een geluids- en lichtsignaal (blinde en dove burgers worden niet gediscrimineerd) en daaruit blijkt of je wel of niet gecontroleerd wordt.

De paal is bedoeld voor algemene controles, verkeerscontroles, (kluis)controles op school, preventieve fouilleeracties en controles bij veiligheidsrisicogebieden.

Alleen de paal bepaalt?

Hoeft de politie dan zelf helemaal niet meer na te denken? Mogen ze niet meer zelf in actie komen? Gelukkig mag een diender wel nog handelen als er iemand opvallend de andere kant op loopt bij een controle, of er heel verdacht uitziet.

De regels van “professioneel controleren” worden dan gehanteerd, aldus de politie zelf. Wij vragen ons dan meteen af of er anders amateuristisch gecontroleerd wordt, maar dat zal wel weer zuur van onze kant zijn…

Met professioneel controleren bedoelt ons politieapparaat selecteren op gedrag, uitleggen waarom er gecontroleerd wordt en dat netjes en respectvol te doen. Dit laatste klinkt voor ons eigenlijk gewoon als de politie die zijn werk doet. Heb je die hele selectiepaal niet nodig toch?