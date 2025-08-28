Hoera! Geen duurdere benzine per 1 januari!

Het demissionaire demissionaire kabinet wil de accijnskorting aan de pomp toch nog een jaartje verlengen!

Hoe moeten we ons huidige “op de winkel passende” kabinet omschrijven? Als dubbel demissionair? Als rompkabinetje, demissionair in het kwadraat? Feit is dat ze sinds het gaza val van het kabinet debat van gisteren echt alleen nog maar op de winkel mogen passen.

In de chaos van Den Haag werd er echter ook nog een motie van JA21 in stemming gebracht. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om de dreigende accijnsverhoging van 1 januari 2026 niet door te laten gaan. De benzine dreigt anders vanaf 2026 onbetaalbaar te worden.

De motie was een beetje een vreemde eend in de bijt tussen de ant-Israël/pro-Palestijnen en verkiezingen moties, maar er werd dus door de kamer vóór gestemd. Niet zo heel gek zo vlak voor de verkiezingen natuurlijk…

Mediaoffensief

De afgelopen week gingen verschillende media al vol op het orgel over de benzineprijzen voor volgend jaar. Het dinosap dreigde aan de Nederlandse pomp het duurste van Europa te worden en naar België rijden met een aanhanger aan jerrycans zou zelfs vanuit Amsterdam gaan lonen.

Maandag kwam daar ook nog de ANWB bij die het kabinet nog eens extra waarschuwde voor onbetaalbare peut vanaf 1 januari 2026 en dus moesten de politici in campagnestand wel in beweging komen.

Hoera, geen duurdere benzine!

Wie het moet gaan betalen weet nog geen politicus, maar het dubbel-demissionaire kabinet heeft toch maar alvast besloten de tijdens de energiecrisis ingevoerde accijnskorting met een jaartje te verlengen. Zo melden de chocoladeletters van De Telegraaf deze morgen.

Het kan dus snel gaan. Zeker in verkiezingstijd. Was de teneur tien dagen geleden nog negatief; de val van een gevallen kabinet, verkiezingen voor de deur en over elkaar buitelende media doen wonderen. De Tweede Kamer heeft nog nooit zo snel een motie uitgevoerd zien worden…

De verlenging is wel maximaal voor één jaar. Een nieuw kabinet, wat er hopelijk is voordat de begroting van 2027 gemaakt moet worden, moet gaan beslissen over de lange termijn. Of ook de inflatiecorrectie niet doorgaat is nog niet bekend. Ook waar de benodigde 1,5 miljard euro wordt gevonden is nog de vraag.

Wellicht is er iets creatiefs te bedenken zodat het meetelt voor de nieuwe NAVO norm? Dat anders defensie teveel moet betalen voor benzine? In verkiezingstijd zijn politici vast heel creatief.