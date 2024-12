Politie heeft nieuw wapen tegen wegmisbruikers: een dreigbrief

En het lijkt nog te werken ook.

Nederlandse weggebruikers houden zich niet bepaald aan de verkeersregels. Zo krijgen gemiddeld 300 Nederlanders iedere week een verkeersboete op de mat. Daar moet wat aan veranderen, vindt de politie. Een agent in het oosten genaamd Ben Steinmeijer kwam met een idee: een dreigbrief vanuit de politie naar veelplegers sturen. De campagne is al tijdje actief, maar werd begin vorige maand bekendgemaakt.

De brief is het wapen van de bewustwordingsactie ‘Op de Radar’. Weggebruikers die in een jaar tijd vier keer of vaker een verkeersboete hebben gekregen, ontvangen nu ook de brief. Het gaat daarbij om gevallen waarbij mensen door de politie langs de kant van de weg zijn gezet, niet om flitsboetes.

De politiekorpsen in Noord-, Oost-Nederland, Noord-Holland en Limburg doen mee aan de actie. Er werden 581 brieven verstuurd in Noord-Nederland, 1.448 in het oosten, ruim 800 in Noord-Holland en in Limburg 371. Niet alleen automobilisten, maar ook motor-, scooter- en fatbike-rijders krijgen de brief.

De dreigbrief van de politie

De politie schrijft: ”In de brief staat dat de politie in heel Nederland voor een jaar extra goed op je let. Voor verkeersovertredingen word je niet meer gewaarschuwd, maar krijg je meteen een bekeuring. Ook kan er een melding naar het CBR gestuurd worden voor het verplicht volgen van een cursus op eigen kosten. Volg je deze cursus niet? Dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.”

Stevige woorden dus. De monitoring stopt pas wanneer je tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025 minder dan vier verkeersovertreding hebt begaan. De politie hoopt de veelpleger bewust te maken van zijn rijgedrag met de dreigbrief. Ook sporen de agenten, de wegmisbruikers aan om met partners, ouders en kinderen in gesprek gaan over gedrag in het verkeer.

Het werkt!

Alleen van de regio Oost-Nederland hebben we voorlopig het resultaat van de brieven. Van de bijna 1.500 overtreders in Overijssel en Gelderland, werd 55 procent niet meer staande gehouden. 19 procent moest één keer stoppen na de brief en maar 8 procent werd opnieuw vier keer of meer staande gehouden.

Of het nu door het bericht van de politie komt of niet, de cijfers liegen niet. Goed nieuws dus. Daardoor kunnen de agenten zich weer richten op het belangrijkere werk, zoals bestelbusjes de sloot in duwen.

Bron: Politie.nl, Oost.nl