De Raad van State heeft gesproken, de gemeente moet een nieuw besluit nemen. Maakt Circuit Zandvoort teveel herrie?
Dit weekeinde is de Formule 1 weer op Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Volgend jaar nog een keer en daarna is het klaar. Als het tenminste allemaal mag. Want de vraag is of het circuit niet gewoon veel te veel herrie maakt.
De Raad van State heeft namelijk laten weten dat de gemeente Zandvoort een nieuw besluit moet nemen over geluidsoverlast die activiteiten op het Circuit Zandvoort veroorzaken. Nou maakt dat voor aankomend weekeinde allemaal niets meer uit, maar alles daarna kan dus wel eens op losse schroeven komen te staan.
Stichting Rust aan de Kust
Het oordeel van de Raad van State is het gevolg van een handhavingsverzoek dat Stichting Rust aan de Kust een aantal jaar geleden indiende bij de gemeente. De Stichting vond dat het Circuit Zandvoort teveel herrie maakt en daar moet de gemeente volgens hen tegen in actie komen.
De gemeente Zandvoort dacht daar heel anders over en wees het handhavingsverzoek af. Vervolgens stapte Rust aan de Kust naar de rechter die het beroep van de stichting terecht vond, maar toch oordeelde dat de gemeente niet hoefde te handelen.
Oordeel Raad van State over herrie Zandvoort
Zoals dat gaat in een rechtstaat ging de stichting vervolgens het hele rechtssysteem door totdat ze aankwamen bij de Raad van State. Met een nieuw rapport over het geluid, dat notabene door de gemeente is opgesteld, onder de arm.
Het oordeel van de Raad van State is dat het college van B en W in Zandvoort de uitkomsten van het onderzoek moet meenemen in een nieuw besluit rondom de geluidsoverlast die activiteiten op het Circuit Zandvoort kunnen veroorzaken.
Er zijn nog kaartjes voor de Formule 1 race van dit weekeinde, misschien moet je nog snel even gaan voordat het circuit wegens geluidsoverlast niets meer mag. Doe het voor Max Verstappen… Want of het volgend jaar door mag gaan? We willen rust aan de kust?!
Headerfoto via Circuit Zandvoort. Fotograaf: Studio Dromo
Reacties
Dymff zegt
God begint dit geneuzel weer? Ja circuits en luchthavens maken herrie. Gek he.
mashell zegt
We hadden in 1960 moeten besluiten Schiphol en het Circuit naar Flevoland te verplaatsen, dan was het allemaal een stuk gemakkelijker geweest.
RiKe zegt
Sommige mensen gunnen een ander ook echt niets. Als je zo graag in absolute stilte wil zitten, blijf dan uit een bewoond gebied of waar recreatie is. Beetje hetzelfde als bij een vliegveld gaan wonen en dan gaan klagen over vliegtuigen
mashell zegt
Sommige mensen zijn bereid om voor “geld, geld, geld” alle natuur en het leefgenot van anderen te vernielen. Je ziet dat bij Schiphol en de boeren die alleen maar aan uitbreiden denken. Je ziet het bij Zandvoort dat zo nodig F1 naar Nederland moest halen om het succes van Max Verstappen te kapitaliseren. Er is een balans nodig, die komt in Nederland niet van de politiek want die durft om “het is genoeg” te roepen dus moet het van de rechter komen.
kniesoor zegt
Eh, nee, het is niet aan de rechterlijke macht om op de stoel van de politiek te gaan zitten.
potver7 zegt
Je zou het ook om kunnen draaien natuurlijk.
Als je zo nodig voor de lol lawaai wilt maken, doe dat dan op een plek waar geen mensen wonen, recreëren of werken. Op een onbewoond eiland ofzo, of op een plek waar toch al heel veel lawaai is.
Even voor de duidelijkheid: ik kom in het weekend nog wel eens op het strand van IJmuiden, dat ligt zo’n 5-6 kilometer van het circuit vandaan. Boven het ruisen van de wind en de branding uit kun je daar de toerwagens op het circuit horen brullen. Ik vind het prima, ieder z’n ding. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat het niet wat stiller kan; simpelweg de technische eisen aan die voertuigen aanpassen. Ja dat kost dan misschien wat snelheid, maar misschien zit daar dan wel weer de uitdaging :)
pyrat zegt
Ik woon in Bloemendaal en je hoort inderdaad af en toe bij zuidwesten wind het circuit, vooral bij de classic GP. Maar het circuit ligt er al generaties lang, dus je weet het als je er gaat wonen. Kan het zelf niet storend vinden.
De crux is alleen dat het middenin een natuurgebied ligt, dus snap dat er irritatie is als je van de natuur wilt genieten en je hoort het geronk van motoren.
Dan is de vraag, wat is belangrijker: de Nederlandse racecultuur of stilte in het duingebied..
Hubert zegt
Gelukkig wonen we in een rechtstaat zodat dit soort zaken aanhangig gemaakt kan worden.
Of je het er nu mee eens bent of niet.
Arvado zegt
Nee.
Klojum zegt
Bewoners die in Zandvoort e,o. zijn komen wonen nadat het circuit gebouwd is, hebben m.i. geen recht van spreken. Dat circuit ligt er dus al, dat weet je voordat je een woning gaat zoeken.
potver7 zegt
Daar gaat het toch helemaal niet om? Iedereen die in Nederland bedrijfsmatig overlast veroorzaakt (of het nou lawaai is, of uitstoot die wettelijke grenzen overstijgt) zal daarvoor een vergunning moeten aanvragen die niet eeuwigdurend is. En dus moet die vergunning regelmatig opnieuw getoetst worden aan dan geldende wet- en regelgeving.
Andersom zou ook gebeurd zijn: stel dat de gemeente de vergunning geweigerd had, dan was het circuit ook tot in de hoogste juridische boom geklommen om te bewijzen dat dat onterecht was.