De Raad van State heeft gesproken, de gemeente moet een nieuw besluit nemen. Maakt Circuit Zandvoort teveel herrie?

Dit weekeinde is de Formule 1 weer op Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Volgend jaar nog een keer en daarna is het klaar. Als het tenminste allemaal mag. Want de vraag is of het circuit niet gewoon veel te veel herrie maakt.

De Raad van State heeft namelijk laten weten dat de gemeente Zandvoort een nieuw besluit moet nemen over geluidsoverlast die activiteiten op het Circuit Zandvoort veroorzaken. Nou maakt dat voor aankomend weekeinde allemaal niets meer uit, maar alles daarna kan dus wel eens op losse schroeven komen te staan.

Stichting Rust aan de Kust

Het oordeel van de Raad van State is het gevolg van een handhavingsverzoek dat Stichting Rust aan de Kust een aantal jaar geleden indiende bij de gemeente. De Stichting vond dat het Circuit Zandvoort teveel herrie maakt en daar moet de gemeente volgens hen tegen in actie komen.

De gemeente Zandvoort dacht daar heel anders over en wees het handhavingsverzoek af. Vervolgens stapte Rust aan de Kust naar de rechter die het beroep van de stichting terecht vond, maar toch oordeelde dat de gemeente niet hoefde te handelen.

Oordeel Raad van State over herrie Zandvoort

Zoals dat gaat in een rechtstaat ging de stichting vervolgens het hele rechtssysteem door totdat ze aankwamen bij de Raad van State. Met een nieuw rapport over het geluid, dat notabene door de gemeente is opgesteld, onder de arm.

Het oordeel van de Raad van State is dat het college van B en W in Zandvoort de uitkomsten van het onderzoek moet meenemen in een nieuw besluit rondom de geluidsoverlast die activiteiten op het Circuit Zandvoort kunnen veroorzaken.

Er zijn nog kaartjes voor de Formule 1 race van dit weekeinde, misschien moet je nog snel even gaan voordat het circuit wegens geluidsoverlast niets meer mag. Doe het voor Max Verstappen… Want of het volgend jaar door mag gaan? We willen rust aan de kust?!