Deze Lister heeft misschien wel de slechtste autonaam ooit

Niet de Carisma, de Gremlin of de Probe, neen, deze Lister Stealth spant de kroon.

Net geen anderhalf jaar geleden liet Lister voor het eerst de LFP aan de wereld zien. Een nogal saaie naam voor toch een vrij indrukwekkende auto. Een 5,0 liter-V8 met compressor die 670 produceert, verpakt in een F-Pace SVR? Ja hoor, waarom ook niet. Kennelijk vond Lister de naam ook vrij saai, want in een YouTube-teaser onthullen ze ineens iets nieuws: de Lister Stealth.

Okay, vooruit. Stealth an sich is geen slechte autonaam. Misschien zelfs een gave. Een moderne interpretatie van de Jenson Interceptor zou prima kunnen met de naam Stealth. Of een Lamborghini Reventon, anders. Met al die hoekige, grijsgekleurde panelen zou het zomaar een stealth-auto kunnen zijn.

Maar deze Lister Stealth? Bestaat er iets op deze aardbol dat minder stealth is dan de Stealth? Ten eerste: het is een SUV. Het heeft een 5 liter-V8 met compressor. Ledverlichting die in de binnenspiegels van alle weggebruikers danst. Gigantische, zwarte velgen, joekelige bodykit, felgroen gelakte details… De enige manier waarop het nóg minder stealth had kunnen zijn, is als het een Boeing was geweest.

Maar goed, deze verlate 1-aprilgrap terzijde… Wat heeft deze Lister Stealth? Laten we beginnen met wat het niet heeft, namelijk 670 pk. Deze F-Pace heeft nu het duivelse getal van 666 bhp, vertaalt naar EU-eenheden (een grap die we sinds dit jaar kunnen maken) is dat 675 pk. En een hele hoge topsnelheid. Sneller dan welke SUV dan ook, aldus Lister. Ter vergelijking: de Lamborghini Urus heeft een Vmax van 305 km/u. De Stealth gaat dan ook 322 km/u kunnen rijden en de 100 km/u in 3,5 seconden halen. Een prijs is nog niet bekend. Lister gaat 250 exemplaren van deze Stealth maken.