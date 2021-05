Volkswagen Tiguan Allspace is officieel terug - Autoblog.nl

Een grotere wielbasis en daarmee meer ruimte met de Volkswagen Tiguan Allspace. Het model is terug van weggeweest.

De tweede generatie Tiguan is er ook als Allspace, maar na de facelift vorig jaar was het even stil. Kwam de Allspace wel terug? Nou, ja. Volkswagen stelt de extra ruime Allspace nu officieel aan je voor.

Deze uitvoering heeft een 110 mm langere wielbasis in vergelijking met de reguliere variant. Zo heb je niet alleen meer ruimte in het interieur, maar er is ook een derde zitrij. Daarmee kun je maximaal (en optioneel!) zeven personen vervoeren met de Allspace. Je mag maximaal 2.500 kg trekken met de SUV en de bagageruimte heeft een maximum van 1.920 liter.

Volkswagen heeft er bewust voor gekozen om de verschillen wat meer te benadrukken. De C-stijl is anders, net als de LEDs in de achterlichten en er is een nieuwe achterbumper. De huidige Tiguan-familie bestaat nu uit drie leden. De Tiguan eHybrid, de kekke R met 320 pk en als laatste deze Allspace.

Volkswagen Tiguan Allspace interieur

In het interieur heb je, exclusief voor de Allspace, stoelen met geperforeerd leder. Naast stoelverwarming bieden deze zetels tevens stoelventilatie. De bestuurder tuurt naar een 10.25-inch digitaal display. In het midden zit een infotainmentdisplay van tenminste 8-inch groot. Daaronder tref je de bediening voor de climate control. En ja, dat is het vreselijke systeem dat werkt door middel van haptische aanraking. Daar weer onder zit een ruimte om je smartphone draadloos op te laden. Optioneel kun je kiezen voor een nieuw geluidssyteem van Harman Kardon.

Volkswagen laat weten dat slechts 20 procent van de Tiguan-kopers in Europa kiezen voor de Allspace. Wereldwijd is dat echter 50 procent. Reden genoeg voor Volkswagen om toch een Allspace uit te brengen van de Tiguan. Ondanks de geringe vraag naar het model is het toch mooi meegenomen dat VW in Europa klanten een keuze geeft.

De Allspace komt in drie uitvoeringen op de markt. Als Life, Elegence en als R-Line. Daarnaast zijn er drie benzinemotoren en twee diesels. Volkswagen heeft alvast laten weten dat er geen 320 pk sterke Tiguan Allspace R komt. Wil je als papa of mama boenderen met een 7-zitter moet je maar een Mercedes-AMG GLB 35 kopen. Het beschikbare aanbod motoren check je hieronder.

Benzine

1.5-liter TSI 150 pk

2.0-liter TSI 190 pk

2.0-liter TSI 245 pk

Diesel

2.0-liter TDI 150 pk

2.0-liter TDI 200 pk

De marktlancering van de nieuwe Volkswagen Tiguan Allspace is in oktober 2021. Nederlandse prijzen van de SUV zijn nog niet bekend.