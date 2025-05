De Revuelto is nu officieel een voetballersauto

Rúben Dias van Manchester City geeft de voorzet met zijn Lamborghini Revuelto.

Als je goed bent in een balletje trappen staat daar een riante vergoeding tegenover. Een beetje zaakwaarnemer zorgt dat het geld van de speler goed terecht komt. Aandeeltjes, vastgoed, spulletjes die in waarde stijgen. Dat soort zaken.

Zo heeft de voetballer ook nog een appeltje voor de dorst op latere leeftijd en is het optioneel om in een talkshow als oudere man op leeftijd slap te ouwehoeren over van alles en nog wat. Want niet iedere voetballer heeft daar behoefte aan.

Dat betekent niet dat voetballers in de tussentijd niet kunnen genieten. Er is vaak nog genoeg slappe was over om het breed te laten hangen. En breed laten hangen is wat sterspeler Rúben Dias (Manchester City) doet met zijn Lamborghini Revuelto. De Portugees omschrijft het Italiaanse automerk als zijn droom en die droom heeft hij nu werkelijkheid laten worden.

Daarmee is het nu officieel. De Revuelto is een voetballersauto geworden. In verdediging van de verdediger: geef hem eens ongelijk. In een persbericht vliegt de marketingpraat je om de oren. Zo zou de Revuelto precies illustreren waar de Portugese voetballer voor staat: kracht, precisie en leiderschap. Precies drie dingen die je ook tegen je toekomstige baas zegt als je tegenover hem of haar zit tijdens een sollicitatiegesprek.

Nog meer inspirerende kulpraat? Natuurlijk!

Live by who you are, and who you are will show you the way

Ach, prima toch. Liever Rúben Dias (mooie naam, Ruben) als rolmodel voor tieners om met succes een Lambo te kopen, dan geïnspireerd raken door een TikTok-filmpje waarbij vandalen een bushokje slopen.

Daarover gesproken. Dias laat zien dat je met doorzettingsvermogen wel degelijk succes kan bereiken. De Portugees groeide op als straatschoffie uit de buitenwijken van Lissabon. Nu behoort hij tot de top van de voetbalwereld als verdediger bij Manchester City.

De Revuelto is een uitstekende keuze. Het is Lamborghini’s eerste V12 hybride met plug-in technologie. 1015 pk, een sprint naar de 100 in 2,5 seconden en een topsnelheid van 350 km/u. Anoniem aankomen bij het stadion is er niet bij, maar daar heeft Dias vast een auto van de zaak voor.