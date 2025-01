Deze voetballer is origineel en koos NIET voor een RS6

De eerste Spot van de Week van 2025 is een dikke ABT RS7 van een voetballer.

Een RS6 – en dan het liefst eentje die getuned is door ABT – is razend populair onder de YouTubers, voetballers en Max Verstappens van deze wereld. ABT probeert het exclusief te laten lijken met allerlei limited editions, maar in werkelijkheid is het een hele afgezaagde keuze.

De voetballer waar we het vandaag over hebben is echter origineel, want hij koos voor een ABT RS7 in plaats van een RS6. Spotter @ecnerualcars wist deze dikke Audi op de eerste dag van het jaar te spotten in Tilburg.

Hij vermeldt er niet bij om welke voetballer het gaat, maar onze research vertelt ons dat deze auto hoogstwaarschijnlijk van Virgil Misidjan is. Hij voetbalt nu voor de Hongaarse club Ferencvárosi, wat het Hongaarse kenteken van deze auto verklaart. Misidjan is een groot Audi-fan, want eerder had hij ook al diverse Audi’s (waaronder deze RS7 van de vorige generatie).

Zijn nieuwste aanwinst is een ABT RS7-R, die gelimiteerd is op 125 exemplaren. We zeiden het al: ABT houdt van limited editions. In plaats van de standaard 600 pk heeft deze RS7 maar liefst 740 pk. Daarmee kun je dus in no-time naar Hongarije knallen.

Uiteraard heeft ABT de auto ook voorzien van wat extra carbon lipjes, om de auto extra imposant te maken. De ovale stortkokers aan de achterkant zijn vervangen door vier uitlaatpijpen. Die associëren we normaal met de S7, maar het gaat hier dus om de overtreffende trap van de overtreffende trap.

@ecnerualcars spotte deze auto op de eerste dag van het jaar, waarop hij flink wat moeite moest doen om iets te spotten. Maar die inzet wordt nu beloond, want deze spot is bij deze de Spot van de Week.

Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts naar keuze voor de winnaar. Met dit weer adviseren we de muts.

Bekijk alle foto’s van deze RS7 op Autoblog Spots!