De Rolls-Royce Phantom is weer helemaal opgefrist en vernieuwd

Vervelend als je net een Rolls-Royce Phantom hebt gekocht, maar koste wat het kost altijd het nieuwste wil hebben. Dan mag je binnenkort namelijk weer naar de dealer…

De Rolls-Royce Phantom is al sinds de introductie de absolute top op automobiel gebied. En dat zeggen wij niet, dat is gewoon zo. Veel concurrenten hebben het geprobeerd, maar niemand kon het écht opnemen tegen de meesterwerken uit Crewe. Ik bedoel, heb je liever een Maybach uit 2005, of een Phantom. Juist.

Inmiddels is de Phantom alweer sinds 2017 bezig aan de tweede serie. En zoals het bij iedere auto hoort, is het na een jaar of 5 toch echt wel tijd voor een facelift. Dat kan rigoureus, of subtiel. En dat laatste is gebeurd bij de Phantom.

In hoeverre je natuurlijk van ‘subtiel’ kunt spreken bij een Rolls-Royce…

Phantom Series II is weer fijn opgefrist

Maar wat doe je met een auto die eigenlijk al de allerbeste is die je kunt kopen? Simpel, je maakt dingen die eigenlijk niet beter hoefden, tóch nog wat beter. Het is even zoeken, maar uiteindelijk vind je best nog wat. Zo heeft Rolls-Royce de grille aangepakt. Lees maar!

Een subtiele geometrische verandering in de Pantheon Grille maakt de ‘RR’ Badge of Honor en Spirit of Ecstasy-mascotte prominenter vanaf de voorkant. De grille zelf is nu verlicht, een functie die debuteerde en populair werd bij Ghost. De koplampen zijn gesierd met ingewikkelde laser-cut bezel starlights, die een visuele verbinding creëren met de Starlight Headliner binnenin, en nog meer verrassing en plezier toevoegen aan Phantom’s nachtelijke aanwezigheid. Aldus Rolls-Royce. Zelfs de tekst is overdadig…

Maar natuurlijk is het met alleen het aanpakken van de grille niet gedaan qua verbeteringen aan de Phantom. Ook ‘en profil’ is er het nodige veranderd. En voor de details gaan we nogmaals naar onze speciale verslaggever van Rolls-Royce.

De zijkant is verder verbeterd met een reeks nieuwe wielen. Een 3D, gefreesd, roestvrijstalen wiel met driehoekige facetten is leverbaar in een geheel of gedeeltelijk gepolijste afwerking. Als alternatief kan de Phantom worden vereerd met een echt elegant schijfwiel, dat herinnert aan de romantiek van Rolls-Royce-auto’s uit de jaren 1920. Dit schijfwiel is geproduceerd in zowel gepolijst roestvrij staal als zwarte lak, waardoor het gevoel van vliegen op het land perfect wordt weergegeven. Zeg nou zelf, nu wil jij toch óók zulke velgen onder jouw Polo?

Wat hebben ze verder zoal veranderd?

Aan het interieur is niet bijster veel gedaan. Ja, het stuur is ietsje dikker gemaakt en daarmee houdt het qua uiterlijke wijzigingen wel op. Maar er is wel aan het infotainment-systeem gesleuteld. Da’s nu weer helemaal up to date. Lees maar wat ze met het systeem hebben gedaan!

In Phantom debuteert ‘Rolls-Royce Connected’. Hierdoor kan de eigenaar een adres rechtstreeks naar de auto sturen vanuit Whispers, de applicatie voor privéleden van Rolls-Royce, waardoor een naadloze navigatie naar een evenement, restaurant, dealer of zelfs de thuisbasis van Rolls-Royce wordt geboden.

‘Rolls-Royce Connected’ toont ook de locatie van de auto, de beveiligingsstatus en de huidige ‘gezondheidstoestand’ op Whispers; met een druk op de knop kan de eigenaar contact opnemen met een voorkeursdealer voor onderhoud of informatie over de auto

Deze Rolls-Royce is weer helemaal bij

Je leest het, de Rolls-Royce Phantom kan er de komende jaren weer helemaal tegen. Jij bent waarschijnlijk alleen nog benieuwd naar twee dingen; wat kost hij en hoeveel vermogen heeft ‘ie?

Daar gaan wij je op antwoorden, helemaal in de geest van Rolls-Royce. Hoeveel vermogen heeft hij? Voldoende. En wat kost hij? Als je dat vraagt, kun je hem niet betalen.

Ach, gelukkig hebben we Peter Gillis nog. Die zal er binnenkort wel weer eentje aanschaffen. Kunnen we tóch een beetje meegenieten.