Lexus GS (L10) 2012-2020 Occasion Aankoopadvies

Een origineel alternatief voor een BMW 5 Serie of Audi A6?

Wellicht is de Lexus GS de oplossing! De Lexus GS generatie van 2012 tot 2020 – codenaam L10 – heeft bijzonder veel kwaliteiten in huis, maar waar moet je precies op letten bij aankoop? In dit Lexus GS aankoopadvies zetten we alle punten op een rij.

De Lexus GS verscheen voor het eerst op de markt in 1993. Het was het begin van een bescheiden succesnummer voor Lexus. Met name in de Verenigde Staten vond het model gretig aftrek, op Europese bodem was het succes minder groot. Toch gaf Lexus niet op, want er volgde een tweede, derde en zelfs vierde generatie Lexus GS. Die vierde generatie (L10) staat in dit occasion aankoopadvies centraal.

Vierde generatie Lexus GS

We moeten terug naar het jaar 2012; het jaar dat de wereld ‘as we know it’ zou vergaan zoals verschillende doemdenkers en een eeuwenoude Maya-kalender hadden voorspeld. Maar nee, de wereld bleef bestaan. En dus kon de Lexus GS gewoon op de markt komen. Dat gebeurde, ook in Nederland.

Zescilinder of viercilinder

Lexus Nederland begon in juni 2012 met de levering van een GS 450h, uitgerust met een zescilinder benzinemotor en een elektromotor. De GS 300h – met de aandrijflijn van de Lexus IS 300h – werd in september 2013 aan het gamma toegevoegd. De GS 300h had een viercilinder benzinemotor en een elektromotor. Heel even was er ook een ultra sportieve GS F, waarover later meer in dit Lexus GS occasion aankoopadvies.

De concurrenten

De Lexus GS positioneerde zich in het segment van de BMW 5 Serie, Audi A6, Mercedes-Benz E-Klasse, Jaguar XF en Volvo S90. In het premium segment dus. Zo succesvol als de 5 Serie of E-Klasse is de GS nooit geworden, maar dat neemt niet weg dat de GS qua auto echt wel zijn mannetje staat. Wil je comfort, dan ben je bij de GS aan het juiste adres. Lexus dompelt je onder in een wereld van leder, aluminium en zachte kunststoffen, maar dan natuurlijk wel op de Japanse manier. Zie de Lexus GS vooral als een zeer comfortabele zakensedan.

Facelift Lexus GS in 2015

Eind 2015 introduceerde Lexus de vernieuwde GS. Die kreeg onder meer een andere neus, gewijzigde lichtunits, nieuwe veiligheidssystemen en grotere displays in het interieur. Voor een meer intuïtieve bediening kreeg de Remote Touch Interface wat extra bedieningsknoppen, maar echt ideaal werd het bedieningssysteem daarmee nog altijd niet.

Geen opvolger

Een opvolger voor de Lexus GS L10 bleef uit. In Europa is het model opgevolgd door de zevende generatie van de Lexus ES. Wereldwijd levert Lexus geen nieuwe GS-types meer. Je koopt met een Lexus GS dus een stukje automobiel erfgoed.

Uitvoeringen Lexus GS

Lexus heeft diverse uitvoeringen van de GS geleverd, denk hierbij aan de Luxury Line, Business Line, F-Sport Line en de President Line als meest luxueuze versie. Wie sportieve looks prefereert, gaat automatisch voor de F-Sport Line. Die ziet er net wat dikker uit dankzij scherper uitgesneden bumpers, sportieve wielen en diverse F-badges. Leuk detail: in 2012 – het jaar van de introductie – was de GS F-Sport Line de eerste hybride auto ter wereld met vierwielbesturing (Dynamic Rear Steering, DRS). Toch leuk om over op te scheppen tijdens de borrel.

Afmetingen

Ook over de lengte mag je opscheppen. En dan doelen we natuurlijk op de autolengte. De Lexus GS is namelijk een flinke jongen. Hij is 4,88 meter lang en 1,84 meter breed. De wielbasis komt uit op 2,85 meter, vandaar dat de GS ook best ruim is vanbinnen.

Aandachtspunten

Heb je interesse in een gebruikte vierde generatie Lexus GS? Goed opletten dan, want we hebben diverse tips voor je op een rij gezet. Over het algemeen zijn het geen schokkende zaken, maar ze kunnen je wel helpen in het aankoopproces.

Carrosserie en interieur

Nee, over roest zijn er maar weinig meldingen bekend bij de Lexus GS. Alleen als een eventuele reparatie aan plaatwerk niet deugdelijk is uitgevoerd, dan kan het zijn dat op die plekken roest gaat ontstaan.

Het interieur van de Lexus GS moet vooral je ding zijn. Het steekt net even anders in elkaar dan bijvoorbeeld een alternatief uit Duitsland. Het materiaalgebruik is top. Lexus gebruikt uitsluitend fraaie materialen.

Er is veel diversiteit over de aankleding van het interieur, van een klassieke congacbruine tint tot sober zwart.

Je zult moeten leven met het Remote Touch Mouse Control. Dit is een touchpad waarmee je het infotainmentsysteem moet bedienen. Werkt niet heel prettig, verre van intuïtief zelfs. Anders is het wel en je kunt er best wel aan wennen, maar het ei van Columbus is het niet. Dat je het even weet.

De Lexus GS is een extreem stille auto. En dus vallen zaken op die normaal gesproken wat aan de achtergrond blijven. Rammels in het interieur bijvoorbeeld. Het kan zijn dat er rammels klinken uit de voorspeakers of ventilatie-uitstroomopeningen. Even op letten dus bij de proefrit. Over het algemeen steekt de Lexus GS zeer solide in elkaar.

Nog wel een kleine kanttekening: de achterbank is niet neerklapbaar, dit komt door de batterij van het hybride systeem, die ligt net onder de achterbank. Langere spullen vervoeren kan je dus wel vergeten in een GS.

Onderstel

Soepel en comfortabel, die termen zijn het meest van toepassing op de GS. Luister bij een eventuele proefrit altijd naar krakende of piepende geluiden. De achterremmen van een Lexus GS kunnen bijvoorbeeld bijgeluiden gaan maken. Deze wat kloeke geluiden zijn het best hoorbaar als je langzaam manoeuvreert en remt. Mogelijk is wat speling op de remklauwen de oorzaak. De Lexus IS kan dit probleem ook hebben.

Aandrijflijn

Geen schokkende zaken als we het hebben over de aandrijflijn. De benzinemotoren van de GS functioneren in het algemeen vrijwel zonder problemen. Gebrek aan onderhoud kan natuurlijk resulteren in hoge reparatiekosten, controleer dus altijd het onderhoudsverleden van de betreffende auto.

De waterpomp is een gevoelig onderdeel. Dit betreft een elektrische waterpomp, omdat de auto ook kleinere afstanden elektrisch kan rijden en de benzinemotor dan uitgeschakeld is. Hoeft geen problemen op te leveren, maar het kan wel natuurlijk.

De hybride aandrijflijn is relatief gezien best zuinig, maar niet bij hogere snelheden. Een hybride is met name geschikt voor stadsverkeer omdat je dan continu energie terugwint. Toch is de GS ook een echte kilometervreter. Het onderstel, de stoelen, de stilte, alles is gebouwd op comfortabel cruisen.

De traploze CVT van de hybride aandrijflijnen houdt van lage toerentallen. Dat kan leiden tot resonerende klanken bij kruissnelheden van 80 tot 110 km/u.

Elektronica

Een elektronische storing kan altijd optreden, maar het grootste aandachtspunt van de vierde generatie Lexus GS is de 12V-batterij. Let op: het gaat hier niet om de hybride batterij, maar om de reguliere auto-batterij. Heeft deze 12V-accu een te lage spanning, dan doet de auto niets. Nou ja, wel iets want er verschijnen diverse lampjes op het display.

Wat is er aan de hand? Eigenlijk zijn kortere afstanden de boosdoeners. De 12V batterij van de GS wordt opgeladen door de hybridebatterij waardoor het opladen wat langzamer verloopt dan bij een auto met conventionele aandrijflijn. Wie te korte afstanden rijdt, laadt de 12V-batterij dus niet voldoende op. Meer rijden of regelmatig opladen met een druppellader (geen gewone oplader door de gel batterij) kunnen oplossingen zijn om dit probleem te voorkomen.

Het wordt bij de Lexus GS ook afgeraden om de auto langere tijd op contact te laten staan, want na 30 minuten kan het afgelopen zijn. Is de batterij kapot, dan is dit met een eenvoudige batterijwissel op te lossen.

Motoren

Het motoraanbod van de vierde generatie Lexus GS is beperkt. Diesels bestaan niet. Er is alleen sprake van benzineversies, met of zonder elektro-ondersteuning. De GS 300h en GS 450h hebben beide hybride aandrijving, de GS F beschikt over een atmosferische – dus ongeblazen – 5,0-liter V8-motor.

Lexus GS F

Uiterst zeldzaam is de Lexus GS F: het absolute summum van de vierde generatie GS. Deze uitvoering is geleverd van januari 2016 tot juni 2018. De nieuwprijs van dit model was 158.000 euro, stevig aan de prijs. Je kreeg dan wel een 5,0-liter V8 met 477 pk die tot 7.100 toeren per minuut kon doorhalen, een 0-100-tijd van 4,5 seconden en een topsnelheid van 270 km/u. Prettige prestaties dus.

Lexus GS Motoren: hybride (benzine-elektrisch)

GS 300h

2,5-liter viercilinder: 181 pk

Elektromotor: 143 pk

Systeemvermogen: 223 pk & 221 Nm

0-100 km/u: 9,0 seconden

GS 450h

3,5-liter V6: 290 pk

Twee elektromotoren

Systeemvermogen: 345 pk & 352 Nm

0-100 km/u: 5,9 seconden

GS F

5,0-liter V8-motor, atmosferisch

477 pk & 530 Nm

0-100 km/u: 4,5 seconden

Garantie Lexus

Fijn meegenomen is het feit dat Lexus een uitgebreide garantie heeft. Het merk biedt tot 10 jaar of 200.000 kilometer garantie. Deze uitgebreide garantie geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Als de reguliere garantie (3 jaar of 100.000 km of 5 jaar of 200.000 km, afhankelijk van leeftijd en herkomst van de Lexus in kwestie) geeft de Lexus dealer na onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften een jaar of 15.000 kilometer garantie oplopend tot een maximum van in totaal 10 jaar of 200.000 kilometer. Ook na het aflopen van de fabrieksgarantie kunnen Lexus rijders hier dus gebruik van maken.

Aanbod Lexus GS op Marktplaats

In Nederland is de Lexus GS nooit een hardloper geweest. Toch staat er nog een acceptabel aantal exemplaren te koop op Marktplaats.nl. Op het moment van schrijven zijn dat er zelfs 24 van bouwjaar 2012 tot 2020. Prijzen variëren van net geen 20 mille voor een auto uit 2012 en dik 140.000 kilometer tot afgerond 46.000 euro voor een GS 450h President Line uit 2017 met nog geen 60.000 kilometer ervaring. Voor het totale aanbod van de vierde generatie Lexus GS kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.