Dit zijn de 8 generaties van de Rolls-Royce Phantom

Jazeker, op dit moment zitten we alweer op de achtste generatie Phantom. Maar welke was nu het meest indrukwekkend?

Onlangs is de nieuwe Rolls-Royce Phantom onthuld. Hoezee! De allerrijksten der aarde kunnen weer voor de dag komen. De vorige Phantom ging alweer een paar jaartjes mee, namelijk. Ondanks dat de voorganger van de zevende generatie Phantom natuurlijk de Silver Seraph was, zijn er meerdere Phantoms geweest. Daarom een overzicht van alle acht generaties waarmee je het plebs kan duidelijk maken dat jij smaak hebt. Plus de beschikking hebt over heel erg veel kwartjes.

Rolls-Royce Phantom I

Productiejaren: 1925–1931

De eerste Phantom is al 93 jaar oud. Het was de opvolger van de legendarische Rolls-Royce Silver Ghost. De Ghost was de auto waarmee Rolls-Royce furore maakte als fabrikant van topautomobielen. Nou ja, niet helemaal. In die tijden was het de gang van zaken dat je bij een fabrikant een chassis met wielen, motor en aandrijflijn kocht. Vervolgens ging je bij een carrossier op zoek naar een fraaie koets die erop werd gemonteerd. Dat gold ook voor de Phantom I. De grootste vooruitgang ten opzichte van de Ghost was de motor. Het was een zes-in-lijn van 7,7 liter groot. Inderdaad: 1,28 liter per cilinder! Het was voor zo’n luxe auto een commercieel succes, want er zijn er 3.509 exemplaren van gebouwd.

Rolls-Royce Phantom II

Productiejaren: 1929–1936

De Phantom II was voornamelijk een doorontwikkeling van de Phantom I. De motor was nog steeds de 7,7 liter zespitter, maar nu met meer vermogen. Hoeveel wilde Rolls-Royce niet zeggen, maar het was meer dan voldoende. Ook bij de Phantom II kocht je een kaal chassis dat je naar wens kon optuigen. Voor de sportievere heer van stand was er ook een korter chassis mogelijk. De Phantom II was minder populair dan zijn voorganger: 1.281 stuks rolden van de band.

Rolls-Royce Phantom III

Productiejaren: 1936–1939

Dit is wellicht de heilige graal onder de Phantoms. De Phantom III is namelijk de laatste auto die gebouwd is onder regie van Henry Royce. Het is ook de laatste vooroorlogse Rolls-Royce (de laatste exemplaren werden in het begin van WO II gebouwd). De motor is een waar prestige-object. Met 7,4 liter 200 cc kleiner dan de vorige motor, maar nu verdeeld over twaalf cilinders. Het was ook een van de eerste auto’s met twee bougie’s per cilinder (Twin Spark voor Alfisti). In totaal zijn er 727 van verkocht. Eentje daarvan werd gebruikt in de James Bond film ‘Goldfinger’.

Rolls-Royce Phantom IV

Productiejaren: 1950–1959

Na de tweede wereldoorlog werd de Phantom III opgevolgd door de Rolls-Royce Silver Wraith. In eerste instantie was Rolls-Royce niet voornemens om een prestigieuze auto als de Phantom te bouwen. Uiteindelijk hebben ze geen woord gehouden en toch een hele kleine serie gebouwd. Ook hier kon de (puissant rijke) klant kiezen uit een type carrosserie en aankleding. Geen enkele Phantom IV is daardoor gelijk. De motor is in dit geval een 5,7 liter lijnmotor met 8 cilinders, de laatste drie exemplaren kregen een 6.5 onder de kap. De totale productie bedroeg 18 stuks.

Rolls-Royce Phantom V

Productiejaren: 1959–1968

De vijfde generatie Phantom was een stuk minder exclusief dan de vierde. Niet dat 516 stuks veel is, overigens. De Phantom V was hét luxe-symbool van de jaren ’60. Zelfs de totaal niet materialistische John Lennon had er eentje, uiteraard in psychedelische kleuren gespoten. De motor was een 6,3 liter V8, gekoppeld aan viertraps automaat van GM. Je kon nu kiezen uit diverse koetswerken (van onder andere Mulliner en Park Ward) die er in de fabriek in Crewe op werden gezet.

Rolls-Royce Phantom VI

Productiejaren: 1968–1991

De Phantom VI was een doorontwikkeling van de Phantom V. Het was de laatste Rolls-Royce dat op een ladderchassis werd gebouwd. Dankzij dat separate chassis was de Phantom de perfecte auto voor klanten met bijzondere wensen als een Landaulet, Sedanca of verlengde limousine. Maar het begon wel een verouderde auto te worden met zijn trommelremmen rondom en bladveren achter. Qua luxe kwam je werkelijk niets te kort (je had je eigen airco achterin!) en de auto werd helemaal naar wens gebouwd. Mede daardoor kon het twee jaar duren voordat jouw Phantom VI dan eindelijk klaar was. In 1979 krijgt de Phantom VI de beroemde 6,75 liter V8 onder de kap, gekoppeld aan een drietrapsautomaat. In 1991 werd de laatste (nummer 374) gebouwd.

Rolls-Royce Phantom VII

Productiejaren: 2003–2016

De Phantom VII is de Phantom die de meesten onder ons wel kennen. Rolls-Royce heeft een periode gehad waarin Volkswagen en BMW aan het stoeien waren om de rechten van het merk. BMW trok aan het langste eind, maar moest een tijdje wachten. In die tussentijd werd de Phantom VII ontwikkeld. Waar Bentley met de Arnage nog behoorlijk klassiek was en de Maybach een rijdend Dixons filiaal, was de Phantom VII modern en luxe. Er lag een plan klaar om een V16 motor te leveren, maar uiteindelijk was dat net even een stapje te ver. De 6,75 liter V12 kwam van BMW. Met 460 pk en 720 Nm was de Phantom nooit écht snel, maar het was voldoende. De zijdezachte loop en het gecultiveerde karakter van de N73B67 pasten perfect bij de Phantom. De Phantom VII is geleverd als sedan, EWB, Coupé en cabriolet (Drophead Coupé).

Rolls-Royce Phantom VIII

Productiejaren: 2017 – 2030 (?)

Zoals je kunt zien is Rolls-Royce altijd vrij behoudend met de wijzigingen voor hun modellen. Dat geldt ook met de nieuwe Phantom. Het is waarschijnlijk zo’n auto die je in het echt moet aanschouwen. Dan zie je hoe lang, breed en hoog de auto is. Onderhuids wijzigde er meer. De motor is wederom een 6,75 liter V12. Dit aggregaat is afgeleid van het blok uit de Ghost en BMW M760. Maar de Phantom VIII is geen auto voor mensen die zich moeten bewijzen met een stoplichtsprint. De motor is vooral afgestemd om zo veel mogelijk koppel (900 Nm) bij lage toeren (1.700) te leveren. Geld tellen moet je namelijk in alle rust doen.