De afschrijving van deze Phantom is astronomisch - Autoblog.nl

Het is bekend dat dure auto’s zoals de Rolls-Royce Phantom last hebben van een flinke afschrijving, maar als je uitrekent wat deze per kilometer heeft gekost klapperen je oren.

Afschrijving. Voor de een is het een vloek en voor de ander een zegen. Want dankzij dit verschijnsel kun je voor een prikkie in een dure bak rijden. Aan de andere kant, als jij degene was die de auto nieuw heeft aangeschaft, kun je bakken met geld weggooien.

In het geval van deze Rolls-Royce Phantom is het afschrijvingsspook ook op bezoek geweest. En hoe. Want de nieuwprijs van dit slagschip lag in 2007 rond de 525.000 ekkermannen. En hoeveel is daar nog van over? 175.000 euro. Ok, geen prikkie, maar flink in waarde gedaald.

Hij heeft 7414 kilometer gereden

Je leest het goed, 7414 kilometer. En nu wordt het leuk. Want als je uitrekent wat deze auto dan per kilometer heeft afgeschreven, kom je op een flink bedrag.

De nieuwprijs was zoals gezegd 525.000 euro. Daar is nog 175.000 van over. 525.000 -175.000 = 350.000 euro.

350.000 : 7414 = 47,20. Per kilometer!! Loekie de Leeuw zou zeggen; Alsjemenou? Maar da’s eigenlijk het enige dat ie zegt, dus zo speciaal is dat ook weer niet. Laat maar.

Alleen aan afschrijving heeft de vorige eigenaar van deze Rolls-Royce Phantom dus bijna 50 piek per gereden kilometer betaald. En dan komen de overige kosten er nog bij. Kortom, een behoorlijk dure exercitie voor de beste man/vrouw.

Maar aan de andere kant, als jij meer dan een half miljoen euro’s stukslaat op een auto, dan zul je die afschrijving misschien ook wel wat minder hard voelen in de portemonnee dan de gemiddelde burger. Maar goed, het blijft opmerkelijk.

Wil jij profiteren van dit enorme financiële voordeel?

Dat kan. De auto staat bij Witmer & Odijk in Warmond. De prijs is dus 350.000 euro lager dan toen hij in 2007 de fabriek uit kwam rollen. Mocht je denken, deze slee staat me wel en je maakt het geld over, rij er alleen iets meer in dan de vorige eigenaar. Vinden we allemaal leuk.

Met dank aan Almar voor de tip!