Zo is de Rolls-Royce Phantom net een sportauto

Een Rolls-Royce Phantom neerzetten als sportauto, deze bodykit van Revere doet een poging om dat te bereiken.

Een Rolls-Royce Phantom is van alles. Het is een extreem dure auto, het is een luxe limousine, het is een privéjet voor de weg en het is een stukje vakwerk wat betreft ‘hoe veel aandacht kun je schenken aan het bouwen van een auto’. Een gevalletje “kost een paar centen, maar dan heb je ook wat!”

Sportieve bodykit

Wat het niet is: een sportauto. Het is een slagschip van ruim twee ton en ook al gaat het in een rechte lijn eventueel best vooruit, een bocht nemen op hoge snelheid heeft wat weg van een bocht nemen in een zeiljacht. Heeft het dus zin om de auto een sportief uiterlijk te geven? Niet echt, je geeft iemand met een kaal hoofd immers ook geen shampoo cadeau.

Rolls-Royce Phantom door Revere

Het hield Revere in ieder geval niet tegen. Revere kun je kennen van aangedikte Range Rovers, maar ze zijn nu uitgebreid naar dat andere Britse auto-icoon met de afkorting RR. Revere doet namelijk nu ook een Rolls-Royce Phantom.

De Revere bodykit is precies wat we net zeiden dat een Rolls-Royce Phantom niet nodig heeft. De dikkere bumpers hebben extra koelgaten, alsof de grote grille niet genoeg deed. De zijskirts en bumpers rondom zorgen ervoor dat de auto wat lager bij de grond ligt. In de achterbumper vindt je zelfs een heuse diffusor met vier dikke uitlaatpijpen!

24 inchers

Wat ook de stance van de Rolls-Royce Phantom door Revere nogal aanpast: de gigantische velgen. 24 inch grote units. Het zijn wielen van het type ‘WC8’ van Revere en ze zijn tweekleurig in zwart en grijs. Wel blijven de middenstukken met het Rolls-Royce logo.

Interieur

De Rolls-Royce Phantom door Revere is van buiten sowieso grijs met een zwarte contrastkleur, dus voor een lekker kleurrijk geheel hoef je het niet te doen. Het enige beetje ‘kleur’ is de beige bekleding binnenin, al heeft Revere hier niet veel aan gedaan. Van het gestikte leer alom tot de lamswollen vloermatten, dat heeft Rolls-Royce verzorgd.

Dat brengt ons bij het bezitten van de Rolls-Royce Phantom door Revere: de basis is een occasion uit 2018. Goed, met 16.600 mijlen (26.715 km) op de klok hoef je je nog geen zorgen te maken over de distributieriem, maar het is dus niet gloednieuw spul. Maakt niet uit, want dit maakt de prijs van de Rolls-Royce wel wat sympathieker. Revere wil er namelijk op vijf pond na 400.000 pond (467.016 euro) voor hebben.