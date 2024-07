De Smart #1 is er nu ook als échte Brabus

Er was al de Smart #1 Brabus, maar nu is er ook de Brabus Smart #1.

Smart en Brabus gaan ‘way back’. Toen Smart nog een merk was wat kleine auto’s bouwde waren er al Brabus-uitvoeringen die je af fabriek kon krijgen. Inmiddels is er hoop veranderd bij Smart, maar ze werken nog steeds (of beter gezegd: weer) samen met Brabus.

De nieuwe Smart #1 is dus te bestellen als Brabus, maar dat heeft niet zo veel om het lijf. Je krijgt twee extra sleufjes op de neus en speciale 19 inch velgen, maar dit zijn geen typische Brabus-velgen. Dat was bij de Smart ForFour en Smart Roadster Brabus destijds wel het geval.

Voor degenen die dat jammer vinden is er nu goed nieuws: Brabus komt ook met een eigen tuningprogramma voor de Smart #1. Dit is dus geen variant die je bij Smart kunt bestellen, hiervoor moet je bij Brabus aankloppen.

De Smart #1 is nu voorzien van echte Brabus Monoblock Z velgen, in 19 inch of zelfs 21 inch (dat zijn de velgen op de foto’s). Daarnaast maakt Brabus het crossover-aspect ongedaan, door de auto met 35 millimeter te verlagen. Het uiterlijk wordt verder opgeleukt met een Brabus-splitter, Brabus-diffuser en Brabus-spoiler.

Wat de Brabus Smart #1 NIET heeft is meer vermogen, want tuning van elektrische auto’s is nog steeds niet echt een ding. Nu is dat ook totaal overbodig in dit geval, want de topuitvoering van de #1 heeft standaard 428 pk en 584 Nm aan koppel. Laten we wel wezen: dat is ruim voldoende voor een B-segment crossover.

Wat ben je kwijt voor zo’n Brabus-kit? Als je voor het hele pakket gaat (zoals afgebeeld) ben je bijna €15.000 kwijt. Dat zit ‘m vooral in de 21 inch velgen, die dik €9.000 kosten. Als je voor de 19 inch velgen gaat ben je een stuk goedkoper uit, want die kosten maar €2.600. Maar ja, een Smart is tegenwoordig zo groot dat 19 inch eigenlijk een beetje aan de kleine kant is.