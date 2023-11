Koop deze knotsgekke Brabus bij Domeinen

Je verwacht het niet, maar deze überfoute G 63 staat bij Domeinen.

Bent u op zoek naar een foute patserbak? Dan is Domeinen Roerende Zaken hét vertrouwde adres voor al uw wensen. Altijd vers aanbod en schappelijke prijzen. En u hoeft nooit te vragen naar de historie, want die is toch niet bekend.

Vandaag is er weer een nieuwe lichting auto’s online gekomen bij Domeinen en we worden weer niet teleurgesteld. Er zit namelijk een ontzettend foute Brabus G 63 tussen. Het leuke is dat deze voor de afwisseling niet black on black is.

Iedereen houdt het altijd bij zwart, maar Brabus wil je G-Klasse ook met alle liefde een andere kleurencombinatie geven. De eigenaar van dit exemplaar koos voor vuilniszakgrijs met een knaloranje interieur. Om het af te maken zijn ook de remklauwen oranje gespoten.

Uiteraard is deze Geländewagen ook voorzien van een complete Brabus-bodykit en 24 inch Brabus Monoblock Z Platinum Edition-velgen. Alleen zo’n setje velgen kost al gauw €15.000, dus iemand heeft serieus geld gespendeerd. Je wil alleen niet weten waar het geld vandaan komt.

Ook de motor is onder handen genomen door Brabus. Het getal 800, wat op de achterkant en de motorafdekking prijkt, staat namelijk voor het vermogen. Deze G 63 levert dus geen 585 pk, maar 800 pk. Het koppel stijgt met de Brabus-upgrade van 850 Nm naar 1.000 Nm.

Hoe deze Brabus bij Domeinen terecht is gekomen? Wie het weet mag het zeggen. We weten alleen dat de auto op Duits kenteken staat, uit 2021 dateert en 29.724 km op de klok heeft staan.

Volgens Domeinen is het voertuig onbekend bij Brabus, maar dat hoeft niet te betekenen dat het een neppe Brabus is. De ombouw kan natuurlijk door een andere partij gedaan zijn, met Brabus-onderdelen. Of Brabus wil gewoon niks met deze auto te maken hebben… Hoe dan ook: hij staat bij Domeinen en je kunt een bod uitbrengen.

Met dank aan Laurens voor de tip!