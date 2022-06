De terugkeer van TT Isle of Man hebben we geweten ook...

Ja, na alle Covid-perikelen beleefde ook de TT Isle of Man zijn terugkeer. Maar het is bijzonder lastig of we nu moeten spreken over een succes. Want de gevaarlijkste motorrace ter wereld maakte zijn naam opnieuw waar.

Tellen we even mee? De Britse Supersport-rijder Mark Purslow (29), de Noord-Ierse veteraan Davy Morgan (52), de Brit Roger Stockton (56) en zijn zoon Bradley Stockton (21) en tot slot ook nog de Fransman Cesar Chanel (39). Vijf heren. En allemaal zijn ze niet meer onder ons. Hoewel het voor de familie natuurlijk een grote klap is om te verwerken, blijkt de organisatie van de TT Isle of Man er niet veel bekendheid aan te geven.

Op eigen risico

Natuurlijk: meedoen aan de gevaarlijkste motorrace ter wereld is op eigen risico. Het is niet voor niets de ‘gevaarlijkste motorrace ter wereld’. Maar vijf doden tijdens een event is uitzonderlijk. In 1989 overleden er eveneens vijf TT-deelnemers (Tourist Trophy). Het jaar 1982 was een uitzondering. Toen vielen er voor de verandering geen slachtoffers. In 1970 lieten zes deelnemers het leven, dus het kan nog gekker.

Bijzonder eiland

Sinds 1907 zijn er al 265 doden gevallen op het stratencircuit waar rijders soms wel snelheden halen van dik 300 km/u. De TT Isle of Man vindt plaats op het gelijknamige eiland in de Ierse Zee. Het is een piepklein landje. Het maakt ook geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk en ook niet van de Europese Unie. Eigen land, eigen regels dus. Voor de inwoners van het eiland – Manx geheten – is de TT Isle of Man onderdeel van de opvoeding, maar toch komen de meeste rijders van buiten het eiland.

Gemiddeld 214 km/u

Een rondje Isle of Man is niet te vergelijken met een rondje Zandvoort. Een rondje over het eiland is namelijk 66 kilometer lang. Deelnemers doen daar ongeveer 20 minuten over. De snelheden liggen ongelofelijk hoog. Michael Dunlop haalde ooit een gemiddelde van 214 km/u. En dat tussen dorpjes door, met akelige stoeprandjes en muurtjes. Die geven niet mee.

Economisch verantwoord

Toch is het evenement een groot succes. Want jaarlijks – even buiten Covid-tijden om – komen er ongeveer 40.000 tot 50.000 bezoekers op af. Het is dus een belangrijke inkomstenbron voor de lokale economie. De motorrijders die deelnemen doen dat bewust. Ze zijn zich bewust van de risico’s en worden niet verplicht om deel te nemen. Wie de ronde zonder kleerscheuren aflegt, krijgt eeuwige roem. Wie valt, krijgt vaak een gedenkteken als beloning. Het is letterlijk de dood of de gladiolen. De Brit John McGuinness, 23-voudig TT-winnaar, vertelde ooit: “Niemand zet een pistool tegen je hoofd, je hoeft het niet te doen.”

Sterren aan de hemel

Dus ja, business wise is de TT Isle of Man een geslaagd evenement, want veel toeschouwers en inkomen voor de Manx. Maar op ethisch niveau kun je er vraagtekens bij zetten, hoewel deelnemers er wel bewust voor kiezen om te racen over het eiland. Juist die combinatie – die van plezier en het loeren van de dood – maakt dit evenement bijzonder en waarschijnlijk zo populair. De editie van 2023 is overigens al aangekondigd: van 29 mei tot 10 juni. Hoogstwaarschijnlijk verschijnen er dan ook weer een aantal nieuwe sterren aan de hemel.

Fotocredit: Isle of Man TT Races | Facebook