Gaat deze SsangYong eindelijk een succes worden in Nederland?

Elektrisch, stoere looks en (waarschijnlijk) een schappelijke prijs. Hier zouden Nederlanders wel warm voor moeten lopen.

Nederlanders zijn niet bepaald vies van Koreaanse auto’s. Met name Kia verkoopt de laatste jaren als een malle, terwijl zustermerk Hyundai eveneens goede zaken doet. Toch zijn niet alle Koreaanse merken even succesvol in Nederland. SsangYong heeft bijvoorbeeld nooit echt potten kunnen breken. Alleen rond 2006 had het merk kortstondig succes in onze contreien.

Je had het misschien niet eens in de gaten, maar SsangYong is nog steeds actief in Nederland. Er is zelfs een heel scala aan modellen te vinden op de website: de Tivoli, de Korando, de Rexton en de Musso. Die worden alleen niet of nauwelijks verkocht. Vorig jaar zijn er welgeteld 9 stuks geregistreerd, en dat was relatief gezien nog een topjaar voor SsangYong Nederland.

Het ging de laatste jaren sowieso niet lekker met SsangYong. Sterker nog: het merk balanceerde op het randje van de afgrond. SsangYong zou gered worden door het Koreaanse Edison Motors, maar die hield zich niet aan de afspraken. Het overnamefeest ging daarom niet door.

Inmiddels is er een nieuw consortium die op het punt staat SsangYong over te nemen, maar de deal is nog niet rond. SsangYong gaat daar echter niet op wachten en presenteert nu een gloednieuw model: de Torres. En die is ook voor ons interessant, want die komt naar Europa.

Qua formaat komt de Torres tussen de Korando en de Rexton in. Denk aan een auto van het formaat Toyota RAV4. Qua robuuste looks doet de Torres in ieder geval niet onder voor de RAV4. Het design doet eigenlijk meer Amerikaans aan dan Aziatisch. Maar daar is op zich niks mis mee.

Om de Torres nog wat ruiger te maken is er achterop een soort halve reservewielhouder te zien. Dit heeft verder geen functie, maar het is wel een geinig designfoefje. Op de C-stijl heeft de Torres ook nog een bagagebox á la Land Rover.

In het interieur kom je niet van een koude kermis thuis. Dat ziet er namelijk prima uit. Het dashboard oogt strak en modern en natuurlijk mag een centraal touchscreen niet ontbreken. SsangYong heeft dus niet alleen qua exterieur, maar ook qua interieur flinke stappen gemaakt.

Het is nog niet bekend wat voor torretje er precies onder de motorkap te vinden is, maar dat is ook niet zo relevant. Wat vooral belangrijk is om te weten: er komt ook een volledig elektrische SsangYong Torres naar Europa. Dit wordt de allereerste EV van het merk. Als ze die een beetje schappelijk weten te prijzen, zou het nog best wat kunnen worden in Nederland. Dan moeten ze alleen niet failliet gaan voordat het zover is.