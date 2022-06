Toyota bZ4X, de Prius overtroffen! – rijtest en video

Het heeft even geduurd: een volledig elektrische SUV van Toyota. Maar hij is er nu. Hoog tijd om die Toyota bZ4X eens aan de tand te voelen.

Laten we deze rijtest eerst maar eens even beginnen met wat ‘good to knows’. Toyota komt met een complete batterij-elektrische bZ-familie. De afkorting bZ staat voor ‘Beyond Zero’. Toyota wil vóór 2025 vijftien batterij-elektrische modellen introduceren, waaronder zeven Toyota bZ-modellen. Deze bZ-modellen komen te staan op het speciaal ontwikkelde batterij-elektrische platform eTNGA (Toyota New Global Architecture) waarbij de batterij volledig in het chassis is geïntegreerd.

Voor- of vierwielaandrijving

Tot zover even wat achtergrond. De Toyota bZ4X is het allereerste model in de bZ-range. Echt helemaal uniek Toyota is het model niet, want bij Subaru leveren ze de technisch identieke Solterra. Die wordt altijd met AWD geleverd, bij de Toyota is dat een optie. De meeste versies (Active, Dynamic en Premium) van de Toyota bZ4X hebben voorwielaandrijving en een systeemvermogen van 150 kW. Alleen de Premium AWD heeft vierwielaandrijving met 160 kW aan totaal vermogen.

Zo groot is de batterij

De grootste verwachtingen heeft Toyota van de 150 kW sterke bZ4X, de versie met voorwielaandrijving en 204 pk dus. Kies je toch de AWD-versie, dan krijg je zowel voor als achter een 80 kW sterke elektromotor, samen goed voor 217,6 pk. Elke Toyota bZ4X krijgt een 71,4 kWh lithium-ion accupakket die je met 11 kW tot zelfs 150 kW laadkracht kunt opladen. Bij een 150 kW snellader (CCS2) is opladen tot 80% van de capaciteit mogelijk in ongeveer 30 minuten.

Tien jaar

En hoe ver kom je dan op een volle lading stroom? Redelijk ver, helemaal als de variant met louter aandrijving op de vooras neemt. Die heeft volgens de WLTP-testnorm 516 kilometer range. De variant met AWD komt 470 kilometer ver (WLTP).

Weet je zeker dat je grotere wielen wilt?

Denk wel even twee of drie keer na over grotere wielen. Want de impact van een maatje groter is fors. Met 18-inch haalt de FWD-versie dus 514 kilometer, maar dat neemt af naar 436 kilometer met 20-inch lichtmetaal. Bij de AWD-variant haal je 411 kilometer met 20-inch versus 470 kilometer met 18-inch.

Batterijprestaties in de toekomst

Toyota verwacht een marginale afname van de prestaties van de batterij – ongeveer 10% – in tien jaar tijd of na 240.000 gereden kilometers (wat het eerste is bereikt). En over tien jaar gesproken: je krijgt ook tot 10 jaar garantie als je netjes het onderhoudsprogramma bij een officiële Toyota-dealer volgt. Het gaat om 10 jaar of 200.000 kilometer garantie op de auto zelf en 10 jaar of 300.000 kilometer op het accupakket. Al met al dus best een goed verhaal, deze Toyota bZ4X.

De aandrijflijn biedt de mogelijkheid van ‘single pedal drive’. Hierbij zorgt de extra sterke energieregeneratie bij ‘gas los’ voor een vertraging, dat de bestuurder met enkel het stroompedaal kan accelereren én remmen. Wie slim rijdt, kan dus best wat energie terugwinnen en zo zijn actieradius vergroten. De vertraging had wat ons betreft wel wat intenser mogen zijn. Nu remt deze Toyota mild af op de elektromotor.

Specificaties Toyota bZ4X op een rij

Toyota bZ4X FWD

Vermogen: 150 kW/204 pk

Koppel: 265 Nm

0-100: 7,5 seconden

Topsnelheid: 160 km/u

Batterij: 71,4 kWh

Actieradius (WLTP) met 18-inch: 514 km

Actieradius (WLTP) met 20-inch: 436 km

Trekgewicht geremd: 750 kg

Leeggewicht: 1.895-1.980 kg

Toyota bZ4X AWD

Vermogen: 160 kW/218 pk

Koppel: 336 Nm

0-100: 6,9 seconden

Topsnelheid: 160 km/u

Batterij: 71,4 kWh

Actieradius (WLTP) met 18-inch: 470 km

Actieradius (WLTP) met 20-inch: 411 km

Geremd trekgewicht: 750 kg

Leeggewicht: 1.985-2.065 kg

Slim ontwerp

Toyota heeft goed nagedacht over het ontwerp, want de bodem is volledig afgedekt, de auto heeft een tweedelige dakspoiler, een kleine spoilerrand onder de achterruit, een diffuser onder de achterbumper en een achterruit die in een bepaalde hoek is geplaatst om voor zo min mogelijk luchtweerstand te zorgen.

De openingen op de uiterste hoeken van de voorbumper zorgen voor minder turbulentie van de luchtstroom langs de voorwielen. Daarnaast heeft de smalle, onderste grille een klep om zowel koellucht naar de batterij te leiden als de luchtweerstand te verlagen.

Of dat alles de auto mooi maakt, dat mag jij natuurlijk beoordelen. Design is een smaakkwestie. De bZ4X is in ieder geval een auto met originele vormgeving, net als de Subaru Solterra natuurlijk, zijn broer.

Afmetingen Toyota bZ4X

De buitenafmetingen van de Toyota bZ4X dan, laten we het daar eens over hebben. De Toyota bZ4X is 85 mm lager dan de Toyota RAV4, terwijl de wielbasis 160 mm langer is en de motorkap 50 mm lager. De overhangen voor en achter zijn korter dan bij de RAV4. Je krijgt er wel meer interieurruimte voor terug. Met de achterbank in de normale positie bedraagt de inhoud 452 liter.

One Motion Grip

Sowieso zit het met de ruimte aan boord van deze Toyota wel snor. Zowel voor- als achterin is het goed vertoeven. Weet dat Toyota ook een zogeheten ‘One Motion Grip’ gaat leveren. Dat wordt leverbaar in de loop van 2023, kort nadat de auto begin 2023 op de Nederlandse markt komt.

Hierbij werkt de besturing zonder mechanische verbinding tussen het stuur en de voorwielen. De wielen worden elektronisch bestuurd op basis van de input van het stuurwiel. Het traditionele stuurwiel wordt dan vervangen door de zogenoemde One Motion Grip-control. ‘Full-lock’ kan worden bereikt met slechts een draai van 150 graden. Vergelijk het maar met het Yoke-stuurwiel van Tesla.

Dankzij deze One Motion Grip moet je bovendien beter zicht hebben op het digitale instrumentencluster voor je neus. Met het normale stuurwiel kan het zijn dat het zicht op de meters wat beperkt is. Dit komt door de opzet van de cockpit. Vergelijkbaar met het probleem van Peugeot’s i-Cockpit. Even proefzitten dus.

Lagom

Het interieur oogt opvallend. Het thema is volgens Toyota overigens ‘lagom’. Dat is Zweeds voor ‘precies goed’. Maar is dat ook het geval? Het interieurdesign moet vooral je ding zijn. Toyota gebruikt wel fraaie materialen, zoals zachte, geweven bekledingsstoffen en afwerkingsdetails in satijn. De middenconsole is afgewerkt in hoogglans zwart, gevoelig voor stof, vette vingers en krassen dus. Voor je neus zit een digitaal instrumentencluster.

Prijzen en kosten Toyota bZ4

Natuurlijk hebben we ook een overzicht van wat alles moet kosten. De Nederlandse vanafprijs van de Toyota bZ4X bedraagt 48.495 euro. Zakelijke rijders kunnen de Toyota bZ4X Active leasen vanaf 569 euro exclusief BTW (60 maanden/10.000 km). Rijden via private lease kan ook. Reken dan op minimaal 639 euro inclusief BTW per maand voor een looptijd van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.

En hoe weerhoudt de bZ4X zich dan ten opzichte van de Subaru Solterra? Simpel: de Toyota bZ4X Premium 4WD is er vanaf 59.495 euro. De Subaru – historisch verantwoord altijd voorzien van vierwielaandrijving – start bij 56.395 euro. Dan heb je wel de basisversie. De Solterra Sky Package is er vanaf 60.895 euro. Onder de streep ontlopen de twee auto’s elkaar dus niet veel.

Solar Roof Panel

Een interessante bZ4X-optie is het Solar Roof Panel. Dit kost je een stevige 3.250 euro extra. Met deze optie rust Toyota je bZ4X uit met een zonnepaneel dat op jaarbasis tot 1.800 kilometer aan range bij kan laden, puur en alleen door de zon. Op den duur kun je deze optie dus terugverdienen. Nog iets waarvan Toyota grote verwachtingen heeft: voor een tweekleurige carrosserie en panoramadak betaal je samen 1.495 euro.

Basisuitrusting

Maar wat krijg je dan wel standaard? Best veel hoor! Sowieso een warmtepomp, maar ook 18-inch lichtmetalen wielen, 2-Zone Climate Control, een achteruitrijcamera, Adaptive Cruise Control, Smart Entry, een 8-inch multimediascherm en Toyota Safety Sense 3, Toyota’s uitgebreide pakket assistentie- en veiligheidssystemen. Dit bestaat onder meer uit Pre-Collision System, Lane Keeping System en Road Sign Assist.

Ga je dan voor een Dynamic – leverbaar vanaf 53.495 euro – dan krijg je het infotainmentsysteem met 12,3-inch display. Toyota gunt je ook een 360 graden camera, een elektrisch te openen achterklep, een parkeerhulpsysteem, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming en Privacy Glass achter.

De topversie Premium heeft 20-inch lichtmetaal, synthetisch lederen bekleding, stoelventilatie vóór, stoelverwarming voor de buitenste zitplaatsen achter, een JBL-speakersysteem, Blind Spot Monitor, Intelligent Park Assist en een uitgebreider infotainmentsysteem.

Het rijden in de Toyota bZ4X

Je merkt het inmiddels wel: over de Toyota bZ4X valt ongelofelijk veel te melden. Het is dan ook best een belangrijke nieuwkomer. Qua rijden stelt deze Toyota gelukkig niet teleur. Het is een allemansvriend waar je niet heel veel op kan aanmerken. Het comfort is dik voor elkaar.

Opvallend is de stilte aan boord. Ook in de wielkasten zit voldoende geluidsisolatie waardoor de bZ4X aangenaam stil is. Het onderstel kent een stevige, maar toch wel comfortabele set-up. De stoelen kunnen wat langere zittingen gebruiken, maar bieden wel voldoende steun aan het bovenlichaam. De bestuurdersstoel had ook nog wat lager geplaatst mogen worden in de auto voor een nog betere zit.

Conclusie

De zoveelste elektrische SUV dus, maar wel eentje die net even anders is. De Toyota bZ4X is een prima nieuwkomer (en dus is de Subaru Solterra dat ook). De auto biedt meer dan genoeg interieurruimte en heeft fijne rijeigenschappen en een prima actieradius. De ex- en interieurstyling moet een beetje je ding zijn, maar los gezien van die twee zaken is dit een puike elektrische auto.

Wil je nog meer weten over Toyota’s nieuwe bZ4X? Check dan vooral onze video. Dan gaan we nog dieper in op de materie.