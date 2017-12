Jon Olsson zaagt Lord Hans’ hoofd eraf

Off with your head. Dance 'til you're dead. Heads will roll. Heads will roll. Heads will roll.

Deze enge banger uit Gran Turismo was het eerste waar ik aan moest denken toen ik Jon Olsson de zaag in Hans zag zetten. Het tweede was ISIS, maar laten we dat politieke mijnenveld maar laten voor wat het is.

Jon had ons al beloofd dat hij epische nieuwe plannen had voor zijn G500 4*4^2, maar om eerlijk te zijn geloofden we hem niet echt. We dachten dat Lord Hans gewoon weer voorzien zou worden van een camo-wrapje en een skikoffer op het dak, net als alle voorgaande auto’s van de skiër. Maar niks is minder waar. De rugzakverkoper maakt van zijn hoge G-wagon namelijk een cabrio.

Op Instagram deelt de vlogger wat plaatjes van zichzelf een cirkelzaag en epische vonken. De kiekjes zijn voorzien van talloze hashtags als #AlwaysDoWhatOthersDont #LetTheHatersHate #WeJustLoveToHaveFun #ThisWasWhyIGotTheG #IWasSeriousWhenISaidEXTReME #VlogInTheMaking #Leovegas💥💥💥 #NoThereWillNotBeAnyKindOfRoof 😁 #OriginalRenderOnMyIGStory #LetTheHatersHate #DontTakeLifeToSerious #WeLikeToHaveFun #LetsHopeThereIsNoRain 😂 #TheWayYouMakeAGFitInAGarage en niet te vergeten #AlwaysDoWhatYouCant.

Bij de meeste auto’s zou je natuurlijk een slappe banaan overhouden als je er de zaag inzet, maar de G-Wagon staat op een ladderchassis en heeft geen zelfdragende carrosserie. Wat dat betreft zou het met de gevolgen dus mee kunnen vallen. Puik idee van Jon, of vind jij het maar niks?

Bedankt Frank voor de tip!