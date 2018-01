Meer beeld van de Tesla Model S Shooting Brake

Zo mag Tesla ze zelf wel gaan maken.

De eerste Tesla Model S Shooting Brake is eindelijk af! De auto, waarover we jullie vorige maand nog vertelden, mag zijn baasje binnenkort gaan opzoeken. Om de prestatie te vieren, knikkert de Britse maker van deze contraptie een hele sloot extra foto’s online.

De P90D-SB, zoals Qwest hem noemt, is naar verluidt de snelste Shooting Brake op aarde. Volgens de maker schiet de wagen in exact dezelfde tijd naar de 100 km/u als de normale Model S P90D. Mocht dit kloppen, dan zijn de benodigde 2,8 seconden genoeg om de auto met de langste naam in de geschiedenis te verslaan. De Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid heeft er 3,4 seconden voor nodig.

Wie interesse heeft in dezelfde conversie kan rekenen op een aardig prijskaartje. De ombouw kost tenminste 70.000 Britse ponden, en dat is nog zonder de kosten van de donorauto. Het pakket is dus alleen weggelegd voor de extreem welvarende, maar vooral prettig gestoorde, hondenliefhebber.

Beeld: Qwest