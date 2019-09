Reis de wereld over met camper van de toekomst

Zie jij jezelf al op pad gaan?

Kamperen: we houden er van. Niet iedereen, maar de meeste mensen houden wel van de primitieve insteek, de potentie van sommige woonmobielen. De Volkswagen California bijvoorbeeld, hoe knus en compact wil je het hebben. Echter, één maatje groter kun je alweer een hoop kanten op. Sterker nog: bijna elke camper is gebaseerd op een iets grotere bestelbus, de Fiat Ducato. Een rivaal van die bus, de Mercedes Sprinter, vormt de basis van waar we vandaag naar kijken.

De VisionVenture is een verzinseltje van Hymer, een vrij groot Duits camperbedrijf. We zeggen verzinseltje want het betreft een concept, al ziet de VV (zo noemen we hem even) er vrij productierijp uit. De Sprinter vormt een goede basis, maar dat zal vooral onderstel, motor en cabine zijn. Vanaf achter de voorstoelen is het allemaal Hymer.

Toch even terug naar de buitenkant. Naast de camper-achterkant met futuristisch uitziende achterlichten, valt verder op dat de VV wat hoger op zijn poten staat. Dit is uiteraard zodat de lol niet hoeft op te houden als de verharde paden dat wel doen. Overal en nergens een luxe camper opzetten, dat is de insteek.

De VV heeft een dak wat openklapt, zoals een VW California. Bij laatstgenoemde is het zodat je fatsoenlijk kan staan in de bus, in de VV is het voor het slaapgedeelte. De achterkant van het dak kan open, zodat je via een trap naar boven kan en toegang hebt tot het ‘dakterras’. Verder in het interieur is het natuurlijk knus en gezellig, er is ruimte voor een hoop als je een beetje propt.

Je vraagt je misschien af: wat is hier zo concept-achtig aan? Dat is vooral het materiaalgebruik. Samen met chemiebedrijf BASF zit de VV vol met duurzame materialen. Niet alleen zijn ze licht en stevig, ze kunnen deels 3D-geprint worden en zijn zeer duurzaam, zodat je je ecologische voetafdruk verkleint. Ook zit er een slimme thermostaat in de camper, die de camper lekker gekoeld of verwarmd krijgt in een handomdraai. Dat zijn de technieken die zich nog moeten bewijzen, al is het nodige onderzoek er zo te zien al voor gedaan.

Los van of het handig is of niet, het ziet er lekker gaaf uit. Wat ons betreft mag Hymer kijken hoe makkelijk dit op de markt te krijgen is, je krijgt namelijk spontaan zin in kamperen.