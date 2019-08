De voorspelbaar vernieuwde Volkswagen California is hier

Sommige dingen voel je aankomen, maar zijn daarom niet minder leuk.

Kleine anekdote: toen ondergetekende recent verhuisde, bood een verhuurbedrijf dat busjes verhuurde uitkomst. Dan krijg je de meest basale versie van een Volkswagen Transporter mee, maar wel de nieuwste, de T6. Reed verder prima, maar wat dan opvalt is het verbinden met je telefoon via Bluetooth. Door hoe simpel de radio eruit zag, was dat al een wonder. Kleine keerzijde: het ding herkende mijn iPhone niet. Kennelijk was dat ding van voor de smartphone-periode. Dan weet je: het is tijd voor vernieuwing.

Die kwam er, een tijdje geleden. Geen radicale verandering, enkel een ingrijpende facelift die de favoriete VW-klusbus even weer een beetje mee laat gaan met de tijd. Vergelijkbare veranderingen zagen we daarvoor al op de Multivan, dus het was een kwestie van tijd voordat ook de laatste Transporter-derivaat een beetje bijgepunt werd. Dat is namelijk de van huis uit ontwikkelde camper, de California. Ontmoet de nieuwe California T6.1.

Voor wie het toch niet helemaal begrijpt: de California is de kleinste camper van VW. De basis is de Transporter, die vervolgens helemaal slim is ingericht voor kampeergebruik. Karakteristiek puntje van deze vrolijke bus is het dak wat omhoog kan. Simpel en gebruiksvriendelijk, dat is de California. Onder het niet enorm veranderde koetswerk (enkel voorzien van LED-lampen) vinden een paar veranderingen plaats.

Wat betreft het rijden is de bus luxer dan ooit. Ook de Transporter heeft vanaf nu beschikking over Volkswagen’s Virtual Cockpit. En als we het dan toch hebben over digitale schermen: een gecentraliseerd controlepaneel voor eh, alles. Nee, concreter is VW er ook niet over, maar het ziet er wel goed en modern uit.

Verder is alles comfortgerelateerd. Nieuwe kastjes naast het bed, met nieuwe bedsprings onder het matras. En als laatste, om af te sluiten waar we mee begonnen: een geüpdated infotainmentsysteem met integratie van Google Maps en Apple Music. Die herkent hopelijk de iPhones wel.

Prijzen kunnen we nog niet concreet over zijn. De huidige California kost net geen 60.000 euro, naar verwachting zal de T6.1 daar ietsje boven zitten, want innovatie komt met een prijs.