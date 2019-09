Dit zijn 11 briljante Volvo coupé’s

Terwijl ze het zo geweldig goed konden, die Zweden!

Binnenkort is het dan eindelijk zo ver, dan is de Polestar One eindelijk op de markt. Het heeft even moeten duren voordat wij deze Zweedse schone konden verwelkomen. We leven inmiddels in 2019, terwijl Volvo ons lekker maakt met een fraaie coupé.

Toen borrelde het naar boven: Volvo en Coupé. Dat is eigenlijk een combinatie die je veel te weinig ziet. Temeer omdat ze er heel erg goed in zijn. Meestal wordt een coupé gezien als een sportieve variant van een auto, maar Volvo heeft er vaak voor gekozen om van de coupe een elegante, luxe doch vlotte en enorm stijlvol auto te maken. Kijk maar naar de Polestar One. Ondanks de Polestar badge en marketing is dat natuurlijk gewoon een ‘Volvo C90 Twin Engine’.

Volvo heeft vaker fraaie coupé’s gemaakt. Ter lering en vermaak hebben we een overzicht gemaakt met de elf mooisten. Dat was nog nog een heel karwei, niet zozeer omdat ze niet fraai waren, maar Volvo heeft weinig coupé’s gemaakt. We rekenen modellen als de P1800 ES, 480 ES, C30 niet mee: die vallen meer in de categorie hatchbacks of shooting brakes. Ook de 123 en 242 zul je niet vinden in het overzicht, dat zijn tweedeurs sedans, een carrosserievorm die inmiddels is uitgestorven. Een beetje als de driedeurs hatchback dat tegenwoordig is.

Volvo P179 Prototype ’52

Volvo kennen we als een fabrikant van degelijke sedans, stations en SUV’s, maar sexy coupé’s konden ze dus ook. Een vroeg bewijs daarvan kwam in 1952. In opdracht van het hogere management bij Volvo mocht een toen piepjonge Jan Wilsgaard een coupé ontwerpen. Wel krijgt hij een bijzondere eis mee, de auto moet niet alleen gebouwd zijn op het platform van de Volvo Kattenrug, ook de daklijn moest hetzelfde zijn. Gelukkig had de PV444 een fraaie daklijn en wist Wilsgaard er een bijzonder geheel van te maken. Meer een coupé in de geest van Amerikaanse en Britse GT’s, in plaats van ranke Italiaanse coupé’s. Het P179 prototype liep diverse stadia (met succes) door, totdat op het laatst het gehele project werd afgeblazen.

Volvo PV444 Elisabeth 1 Concept ’53

Een jaar later is er een tweede coupé. En wederom was het een bijzondere Volvo coupe die niet helemaal in de line-up paste. De Elisabeth 1 Coupé is overigens een onofficiële naam die de Zweedse autotijdschriften aan de auto gaven. Het was een prototype, wederom op basis van de PV444. Ditmaal werd de carrosserie ontworpen door Michelotti. Het koetswerk werd uiteindelijk vervaardigd door Vignale. De Volvo-bazen zijn lyrisch over het ontwerp van de auto. Alleen spreekt het concept ze niet aan. De Elisabeth 1 Concept is namelijk een tweezitter, wat een stap te ver is voor Volvo. Daarbij waren de productiekosten te hoog om de auto een commerciële kans te geven. Wel worden veel designelementen gebruikt voor de latere Volvo Amazon.

Volvo P1800 Coupé ’60

Een van de fraaiste coupé’s uit de jaren ’60 komt uit, eh, Zweden. De auto is ontworpen door Pelle Petterson. Deze man is bekend vanwege zijn vele prestaties in de zeilsport. Ook is hij een begenadigd ontwerper van zeilboten. Tijdens zijn stage bij de Italiaanse carrossier ontwerpt hij tussen neus en lippen door en van de meest iconische Zweedse auto’s, de P1800 Coupé. De P1800 zou uiteindelijk 12 jaar in productie blijven. De auto wordt onsterfelijk door de rol die de auto krijgt in de televisieshow ‘The Saint’. In deze detectiveserie is de P1800 het dagelijkse vervoer van Roger Moore.

Volvo 1800 GT Prototype ’63

Designhuizen zijn voornamelijk tevergeefs bezig met het maken van schetsen en ontwerpen. Een goed voorbeeld is de Volvo 1800 GT. Dit was een zogenaamde fastback op basis van bovenstaande P1800. Het idee was om een praktischere variant te maken, iets waar Volvo toen al om bekend stond. Zowel Volvo zelf als andere designhuizen komen met diverse voorstellen, waaronder deze 1800 GT van Fissore. Ondanks dat Volvo het succes van de P1800 wilde uitbreiden, vond men de Fastback niet voldoende onderscheidend vermogen hebben.

Volvo GTZ ’69

Tsja, als zoveel Italiaanse designhuizen aan de slag gaan met een Volvo, dan kan natuurlijk Zagato niet achterblijven. Deze createur van de meest bijzondere automobielen zag dat de Volvo’s van andere ontwerpers te weinig afweken van de Volvo’s waar ze van afgeleid waren. Daar kon Zagato wel wat aan doen. Het eerste voorbeeld was de GTZ. Deze was gebouwd op het Volvo 140-platform. De auto zag er dus veel sexyer uit dan zijn techniek daadwerkelijk was. De auto maakte zijn debuut in 1969. Volvo zelf had er niet al te veel oren naar, maar het exemplaar dat Zagato had gebouwd werd wél verkocht. Volvo had er zelf geen oren naar. Ze konden het project wel degelijk waarderen, maar je raadt het nooit: ze vonden de auto niet onderscheidend genoeg. Het design was bijzonder, maar qua segmentatie kon Volvo er niet zoveel mee in hun gamma.

Volvo 164 GTZ 3000 ’70

Zagato liet zich niet voor één gat vangen. Een jaar later toonde de Italiaanse meester ontwerper de Volvo GTZ 3000. Zoals de naam duidelijk maakt is de auto voorzien van een 3 liter zescilinder motor. De auto staat op het platform van de Volvo 164. Ge GTZ 3000 leek erg veel op de GTZ van het jaar daarvoor, maar was wel degelijk anders. Je kon het voornamelijk zien aan het front. De 1969 GTZ had vier ronde koplampen en een chromen spijl in het midden, de GTZ 3000 had ‘halve’ klapkoplampen (zoals de Montreal) en een vierkante Volvo grille. De auto werd op de Salon van Geneve met veel enthousiasme ontvangen, maar Volvo zag geen commercieel potentieel.

Volvo 262C ’77

De eerste luxe coupé van Volvo die wel in productie ging, was de Volvo 262C. Als je de specificaties leest, zou je bijna kunnen denken dat het een sportieve auto is, met zijn atmosferische zescilinder en achterwielaandrijving. De Volvo 262C is een trouwe lobbes, maar de auto kende extreem weinige dynamische eigenschappen. Maar ja, met wie is het leuker optrekken: de jongen die goed is in atletiek of de jongen in de kroeg? Precies. Er zijn in totaal 6622 exemplaren van gebouwd. Het Bertone ontwerp is niet zozeer bijzonder gracieus, maar dat waren Volvo’s toen niet. In vergelijking met de gewone 200 Serie was de 262C bijzonder elegant. En luxueus.

Volvo 780 ’85

Voor de Volvo 780 Coupé geldt eigenlijk hetzelfde als de 262C. Je ziet de sedan lijnen er nog vanaf. Toch geldt de auto als een echte coupe en niet als een tweedeurs sedan. Wederom werd deze auto door Bertone ontworpen. Zoals de naam doet suggereren ligt er géén achtcilinder onder de kap. De 740 heeft een viercilinder, de 760 een zescilinder en bij de 780 kon je kiezen uit een vier of zescilinder. Tussen 1985 en 1991 zijn er 8518 van gebouwd.

Volvo C70 ’98

Om heel eerlijk te zijn waren de Volvo 262C en 780 voornamelijk aristocratisch, luxueus en bijzonder. Echt mooi waren ze niet. Daar bracht Volvo verandering in met de C70. De auto werd gebouwd op basis van de Volvo S70, wat op zijn beurt weer het faceliftmodel van de Volvo 850 was. De auto heeft een van de meest bevallige achterwerken uit de industrie. De C70 is als een dame in een mantelpakje. Maar wel een gezonde dame, geen gratenpakhuis. Het was ook een veel groter succes dan zijn twee (spirituele) voorgangers. Dus mocht je er een leuke auto voor erbij zoeken, voor een paar duizend euro heb je al een aardig exemplaar.

Volvo Concept Coupé ’13

Na de C70 Coupé heeft Volvo geen coupé’s meer gemaakt. Het merk probeerde de C30 en C70 (2005-2013) als ‘Coupé’ in de markt te zetten (aldus de configurator destijds), maar de eerste was eigenlijk een hatchback, de tweede een cabriolet met een stalen klapdak. De Concept Coupé was een schitterend vormgegeven auto die duidelijk de lijnvoering verklapte van toekomstige Volvo’s. Sterker nog, ze hebben de grille eruit gehaald en Polestar genoemd. Hopelijk komt er nog een ‘luxe’ Volvo variant van.

Polestar 1

De Polestar 1 is overduidelijk een doorontwikkeling van de Volvo Concept Coupé. Dat is jammer, want je ziet aan alles dat de Polestar ‘gewoon’ een Volvo is. Het zou een perfecte imagebuilder zijn voor Volvo, dat nog altijd best een degelijk doch braaf imago heeft. Waar we overigens niet omheen kunnen zijn de specificaties, want ondanks het feit het slagvolume van de verbrandingsmotor nog geen 2 liter groot is, heeft de Polestar One de beschikking over 600 pk!

