De compleet nieuwe i10 is traktatie voor de purist

Kleintjes worden groot. Vroeger, in de tijd dat Ray en Anita nog een setje waren, was een A-segment auto doodeng. Handig en functioneel, doch klein, onveilig en lawaaiig. Dat is tegenwoordig wel anders. Een van die auto’s gaat alweer mee sinds 2008, namelijk de Hyundai i10.

De eerste generatie verscheen i10 (De zogenaamde ‘PA’-generatie) in 2008 en de tweede generatie (‘BA’) arriveerde in 2013. Deze werd in 2016 strakgetrokken. We zijn nu aanbeland bij generatie nummer drie. Wat als eerste opvalt is dat het nu eindelijk echt als een hatchback toont. Voorheen waren de i10 en diens voorganger, de Atos, gevoelsmatig wat smaller en hoger, wat de auto een ‘mini-MPV vibe’ gaf. Het optioneel zwarte dak (rood of de carrosseriekleur zijn de andere mogelijkheden) draagt bij aan dat effect. De dimensies van de nieuwe i10 lijken dat enigszins te bevestigen, de auto is namelijk 3,67 meter lang, 1,68 meter breed en 1,48 meter hoog.

In het interieur knapte de i10 ook behoorlijk op. Er zijn diverse interieurkleuren leverbaar (vier!) en het dashboardkastje is groter. Net als bij de Volkswagen Phaeton destijds kun je bij de i10 kiezen uit een vier- of vijfzits uitvoering. De bagageruimte is 252 liter en volgens Hyundai het grootste in zijn segment. Ook het grootste in zijn segment is het infotainment scherm. Die is namelijk 8 inch groot en is standaard voorzien van Apple Car Play of Android Auto. Ook kun je je smartphone draadloos opladen.

In technisch opzicht is het puur genieten voor de ware purist, want de i10 heeft namelijk geen motoren in de aanbieding met een turbocompressor. Het betreft een 1.0 liter grote driecilinder benzinemotor. Deze levert 67 briesende pk’s en 96 boomomwortelende Newtonmeters. Deze worden via een handgeschakelde versnellingsbak overgebracht op de voorwielen. Er is ook een 1.2 viercilinder met maar liefst 84 pk, maar die is waarschijnlijk te milieuonvriendelijk voor Nederland. Een gerobotiseerde handbak is optioneel verkrijgbaar. De Hyundai i10 maakt zijn publieksdebuut op de IAA in Frankfurt volgende week. De levering start in januari 2020.