De Touareg R is hier: 462 pk

De eerste SUV van Volkswagen met plug-in hybrideaandrijving

Volkswagen heeft de première van de nieuwe Touareg R aangekondigd. Deze zal zijn op de -tromgeroffel- Autosalon van Gèneve 2020. Ze hebben alvast een heel groot tipje van de sluier opgelicht. De Touareg R PHEV is niet alleen de eerste plug-in hybride SUV van het merk maar ook het eerste R-model met hybrideaandrijving. En nog een primeur: het is ook de eerste AWD hybride van Volkswagen.

Prestaties

Tot nu toe was de V8 TDI met 421 pk de krachtigste motor te verkrijgen in de Touareg. Je zult het vast al verwachten, de Touareg R plug-in heeft er meer. Een gecombineerd vermogen van 462 pk en een koppel van 700 Nm zijn niet mis. De Touareg wordt na de Golf en Passat het derde model met een PHEV aandrijving. De plug-in hybride heeft een lithium-ion accu van 14,1 kWh, een elektromotor en een V6-turbomotor. De elektromotor is goed voor 136 pk en de turbomotor voor 340 pk. De 8 traps automaat moet gaan zorgen voor een vloeiend rijgedrag.

AWD

Alhoewel SUV’s tegenwoordig vaak worden gekozen vanwege de hoge instap is het voor velen een werkpaard. Met AWD (4MOTION) en de mogelijkheid tot het kiezen van Off Road en Snow rijmodi zal de Touareg het goed doen op onverhard terrein. Het vermogen kan tot 70% naar de voorwielen en tot 80% naar de achterwielen worden overgebracht.

Trekgewicht

Mocht je voor volgend jaar een campingplaats geboekt hebben kun je ook goed voor de dag komen. Als je de R uitvoert met Trailer Assist sta je binnen een minuut op de plaats. De sleurhut kan dit koppelbeest met 3.500 kg trekgewicht ook wel hebben, zelfs in E-MODE waarin de Touareg compleet elektrisch kan rijden.

Rijhulpmiddelen

Met Travel Assist (optioneel) kun je tot een snelheid van 250 km/u over de Duitse Autobahn fahren. Adaptieve Cruisecontrol zorgt voor het versnellen en vertragen en de rijbaanassistent helpt je tussen de lijntjes te sturen. Zelfs de gele lijnen van de Baustellen worden herkend, zorg er wel voor dat je de snelheid dan aanpast.

Uitrusting

Standaard staat de Touareg R PHEV op 20 inch Braga velgen. Optioneel zijn velgen tot 22 inch te verkrijgen. Het R-line interieur is uitgevoerd in Vienna leder met Crystal Grey stiksels maar te upgraden naar Puglia leder met stiksels in Sepang Blue in diamantvorm.

Standaard is de PHEV voorzien van een 12 inch cockpit en 15 inch infotainmentscherm. R-Style bumpers, meegespoten kunstof delen, zwarte accenten, spiegelkappen en grille. Ook IQ.Light LED matrix koplampen, een nieuw verwarmd stuurwiel, 4 zone climate control en aluminium accenten behoren tot de standaarduitrusting.

Introductie

Volkswagen brengt ook een unieke kleur voor de Touareg R uit, Lapiz Blue Metallic kun je optioneel toevoegen. Volkswagen toont de Touareg R plug-in voor het eerst op de Autosalon van Gèneve begin volgende maand en verwacht de auto de tweede helft van dit jaar te kunnen leveren.