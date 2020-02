Levering Tesla Model Y al in maart

Precies een jaar na de introductie zullen de eerste exemplaren in de VS worden uitgeleverd.

In maart 2019 kondigde de Amerikaanse producent een elektrische cross-over, gebaseerd op de Model 3 aan. Deze Tesla ‘SUV’ kreeg de naam Model Y. Tesla verwachtte toen dat zij de eerste Model Y’s in het najaar van 2020 konden leveren.

Inmiddels is het februari en blijkt dat Tesla vol gas heeft gegeven met de productie van de cross-over. Tesla maakte vorige maand tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers bekend dat ze al begonnen zijn met de productie. “De Model Y productie begon in januari 2020, voor op schema”. In Amerika zullen de eerste leveringen van de Model Y in maart dit jaar al plaatsvinden.

Tesla is al begonnen met het sturen van mails over de levering aan klanten die de Model Y al hadden besteld. Klanten moeten via een link aangeven wanneer ze hun nieuwe Tesla Model Y op willen halen. Als ze hun beschikbaarheid door willen geven krijgen ze een aantal beschikbare data in maart voor de levering van hun cross-over. Tot nu toe lijkt de eerste mogelijkheid voor de levering van de Model Y 15 maart te zijn. De Model Y Performance wordt als eerste geleverd.

Tesla is niet alleen voorzichtig geweest met het plannen van de leverdata maar ook met de actieradius. Tijdens de onthulling in maart 2019 werd een rijbereik van 300 miles (480 km) medegedeeld. Op de website van Tesla is te lezen dat de Longe Range nu een geschat rijbereik van 505 kilometer heeft. De Performance moet het met 480 kilometer doen.

Nederland moet nog even geduld hebben op de levering van de Model Y. De ‘SUV’ zal naar verwachting pas begin 2021 via de havens ons kikkerlandje binnenkomen. De Long Range Model Y is leverbaar vanaf 64.000 euro en voor de Performance moet je minimaal 70.000 euro wegleggen. In 2022 zal Tesla ook met een Standard Range uitvoering van de Model Y komen.

Maart dit jaar dus in de Verenigde Staten. Maar Europa dan? Gevraagd naar het moment van leveren van de Model Y in Europa kregen wij het antwoord van Tesla woordvoerders dat Tesla daar op dit moment nog geen mededelingen over doet.

Bron: Electrek