Dít is de duurste Volkswagen op Marktplaats!

Voor een dure Volkswagen hoef je helemaal niet naar Audi: je kunt met de duurste Volkswagen op Marktplaats ook aardig goed voor de dag komen.

Een dure Volkswagen, het klinkt tegenstrijdig. Volkswagen staat voor auto voor het volk, een dure versie ervan noemen we gewoon een Audi. Zo ging het tenminste. Tegenwoordig bedient Volkswagen een markt tussen hun echt betaalbare merken (Skoda, SEAT) en het dure premium-Audi, dus je kan voor aardig wat geld shoppen bij VW. Vanaf een goed aangeklede Golf en al helemaal de Passat is dat Volks-gedeelte er wel een beetje af. Hoe bont wordt het?

Duurste Volkswagen op Marktplaats

Wij vonden de duurste Volkswagen op Marktplaats en we kunnen je alvast verklappen: de prijs bestaat uit zes cijfers. Eerst even wat het is. Het kan namelijk maar één model zijn: de Touareg. De grootste SUV van Volkswagen gaat alweer een tijdje mee. De eerste versie was een heus vlaggenschip: zelfs beschikbaar met gigantische tiencilinder en zelfs twaalfcilinder motoren. De tweede generatie deed het wat rustiger aan en was vooral een lekkere grote vriendelijke reus. Leuk, maar daarom kon je eigenlijk beter een Audi Q5 of Q7 kopen. Bij de nieuwe generatie gaat het ook aardig de Audi-kant op, maar er is één versie die je bij Audi niet kan krijgen.

Touareg R eHybrid

Want de duurste Volkswagen op Marktplaats is de Touareg R met de V6 eHybrid aandrijflijn. Dan krijg je de welbekende VAG 3.0 V6 met een 14,1 kWh groot accupakket om te kunnen switchen tussen benzine en elektrisch. Gecombineerd levert je dat 462 pk en 700 Nm op. Dat lukt je niet met een Audi Q5.

Snel

Je ziet wel aan de duurste Volkswagen van Marktplaats af dat het geen goedkope jongen is. De hoofdkleur is wit en verder is alles wat zwart kan ook in het zwart uitgevoerd. Ook de zwarte 22 inch(!) velgen springen aardig in het oog. Een perfecte kans om een mooie contrastkleur aan de remklauwen toe te voegen, maar dat moet je dan nog even zelf doen.

Van binnen gaat het volledige gebrek aan kleur trouwens verder, alles is met zwart leer bekleed, ook de zwarte sportstoelen. Wel ben je van alle gemakken voorzien en heeft de Touareg bijvoorbeeld ook massagestoelen. We kunnen wel de optielijst doornemen, maar dan zitten we hier morgen nog. We kunnen je verklappen: alles zit erop. Meestal is dat een gevaarlijke claim maar de optielijst is een aardig essay. Iets vinden wat er niet op zit klinkt als een leuke uitdaging.

Meer dan een ton

De duurste Volkswagen van Marktplaats doet dan ook niet onder voor een Audi, we durven het eigenlijk gewoon een gavere auto te noemen dan een Audi SQ5. De kilometerstand laat trouwens al zien dat je niet echt een goed gebruikte auto koopt: er staat slechts 455 km op de klok. “Dan kan je net zo goed een nieuwe kopen”, ware het niet dat Volkswagen de Touareg niet meer aanbiedt in Nederland. Dat maakt deze dan wel weer interessant. De Touareg R eHybrid mag mee voor 104.950 euro. Interesse tonen doe je op de advertentie van de duurste Volkswagen van Marktplaats.