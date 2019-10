De Volkswagen Touareg R komt terug

Voor als je de Golf R ontgroeid bent. Nu groener dan ooit.

Vaak word de Volkswagen Phaeton verweten dat een dure Volkswagen in het hogere segment een onbegonnen zaak is. Niemand zit te wachten om een bedrag van zes cijfers te overhandigen om weg te kunnen rijden in een Volkswagen.

De Volkswagen Touareg bewijst dat men daartoe zeker bereid is. Alleen een sedan is commercieel gezien een lastigere propositie. De eerste generatie Touareg was er in de meest bijzonder uiteenlopende motorisaties. Je kon ‘m krijgen met een 2.5 vijfcilinder diesel uit de Tansporter (de bus, niet de film) of een 3.2 VR6. Maar een V8, V10 of W12 was ook mogelijk. De koppelkoning was echter de Touareg R50 TDI, die met 850 Nm in principe alles meetrok.

Voor liefhebbers van de Touareg in R-uitvoering is er goed nieuws, want er komt een nieuwe Touareg R. Dat heeft VW Sales en Marketing chef Jürgen Stackmann bevestigd aan AutoCar. Daarmee wordt niet een Touareg R-Line (afbeelding onder) bedoeld, maar een volwaardige Touareg R. Dus een Touareg die van top tot teen onder handen is genomen. Niet alleen een bodykit, maar ook een ander onderstel, remmen en motor.

Zo’n heftige motor als de W12 Sport of de eerdergenoemde R50 zal de Touareg R niet krijgen. Stackmann vertelt namelijk dat de nieuwe Touareg R de eerste geëlektrificeerde Volkswagen van de ‘R’-divisie is. Een plug-in hybride dus. Het is alleen de vraag wélke aandrijflijn dat gaat worden. Er gaan diverse geruchten de ronde. De meest sterke geruchten duiden op de EA888 tweeliter benzinemotor met een sterke elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 400 pk. Een iets kalmere variant van die aandrijflijn rijdt op dit moment in China rond in de vorm van de Touareg PHEV (afbeelding onder).

Maar ondanks dat 400 pk erg veel is (en het zelfs 50 meer is dan de R50 TDI), is het in 2019 niet bijzonder veel. Ter referentie: de Touareg V8 TDI levert op dit moment 425 pk. Een andere goede mogelijkheid is de motor uit onder andere de Audi A8 60 TFSI e quattro: een 3.0 V6 met grote elektromotor, goed voor 449 pk. Dan moeten Jost Capito en zijn team ervoor zorgen dat het ook allemaal lekker de hoek om gaat. De auto staat gepland voor 2021.

Meer lezen? Dit zijn twaalf enorm dikke Touaregs.