De Toyota C-HR GR is een dikke sjaak

Met de juiste opsmuk kan dat gewoon.

Sinds twee jaar heeft Toyota een nieuw label om de modellen ietwat sportiever te maken. Het label luistert naar de letters GR, wat staat voor Gazoo Racing. De modellen knapper er zeker van op. De C-HR is recent van een update voorzien. Toyota presenteert nu ook een C-HR GR.

De C-HR van Gazoo Racing heeft een compleet nieuwe front gekregen met strakkere lijnen. Andere nieuwigheden zijn 19-inch dual-tone velgen en de mogelijkheid om één van de 11 specifieke kleuren te kiezen. Onder de auto is een centrale balk geplaatst wat de stijfheid ten goede moet komen. Tweaks aan de ophanging van de C-HR helpen daar tevens bij.

In het interieur zijn sportstoelen met het GR-logo te vinden. Net als aluminium pedalen en zwart met zilveren details op de stoelen en dashboard. Al met al een pakket dat de uitgesproken crossover meer smoel geeft, op een positieve manier. Aan het motorblok hebben ze niets gedaan. Dat is nog steeds een 1.2-liter turboblokje met standaard een handgeschakelde versnellingsbak, of een 1.8 hybridemotor. Vierwielaandrijving en de Super CVT-i bak zijn een optie op de 1.2. Helaas blijft deze dikke jongen exclusief voor de Japanse markt en dat is best jammer.