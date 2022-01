Toyota bungelt onderaan tevredenheidsonderzoek

Hoe kan dat dan? Toyota bungelt onderaan? Ze zijn toch het beste?

Aangezien je Autoblog leest, is de kans erg groot dat je behoorlijk veel verstand hebt van auto’s. Dus op een verjaardag ben jij vaak de aangewezen persoon als men vraagt of het slim is om een Mini Cooper S uit 2008 te kopen met 400.000 op de klok of een Mercedes CL600 met lichte rolschade. Dan zeg jij ‘nee’ en dan doen ze het toch. Vervolgens gaat de auto telkens kapot en vragen ze weer om je advies. Dan zeg je: “koop een jonge Toyota” en vervolgens is dat hun auto de jaren erna.

Toyota is standaard het merk dat vaak het hoogste eindigt in de tevredenheidsonderzoeken en betrouwbaarheidsstatistieken. Zoeken ze een kleine auto? Toyota Aygo. Zoeken ze een grotere auto? Corolla! Hebben ze niet alleen een nylon heuptasje, maar óók een Second Love-account? Toyota C-HR!

Toyota bungelt onderaan

De schrik was dus ook groot toen wij vernamen dat de C-HR níet de ideale auto schijnt te zijn, aldus de eigenaren. Sterker nog, Toyota bungelt onderaan het tevredenheidsonderzoek! Het gaat om een onderzoek van Consumer Reports. Dat is niet de minste partij. Het onderzoek is namelijk gehouden onder 300.000 respondenten. Dat is enorm veel, aldus mijn afstudeercoach.

Slechts 29% van de respondenten gaf aan dat om een Toyota C-HR wéér te kopen. Daarmee scoorde de CH-R verreweg het slechtst van alle andere auto’s in de top 10:

Toyota C-HR (29%) Ford EcoSport (30%) Chevrolet Trax (37%) Infiniti Q50 (40%) Nissan Rogue Sport (42%) Infiniti QX50 (46%) Jeep Compass (46%) Jeep Renegade (46%) Cadillac XT4 (47%) Kia Forte (47%)

Context!

Uiteraard is het wel noodzakelijk om de broodnodige context te plaatsen. Het gaat hier namelijk om een tevredenheidsonderzoek. Dat staat natuurlijk niet gelijk aan betrouwbaarheid. De Toyota C-HR wordt weliswaar in de VS verkocht (waar het onderzoek is gehouden), maar is er niet specifiek voor ontworpen.

Naar Amerikaanse maatstaven is de auto niet spotgoedkoop, best wel langzaam en erg krap. Dat kunnen dingen zijn die ook mee spelen in dit onderzoek, evenals slechte service van dealers. Dus hoogstwaarschijnlijk kun je de Toyota C-HR nog altijd aanraden bij eigenzinnige tante Helma of vrijpostige oom Remco.

Via: Consumer Reports.