Grote kans dat jij met de fiets naar de Dutch GP gaat

Althans, dat is de voorlopige verwachting.

Een Grand Prix organiseren in het knusse Zandvoort is één, al die honderdduizenden mensen daar op een fatsoenlijke manier krijgen is een tweede. De organisatie heeft daarom een mobiliteitsconcept uitgewerkt met daarin de verwachting voor het raceweekend in mei 2020.

Dit plan zal in december officieel gepresenteerd gaan worden. Echter wist de Volkskrant de plannen in handen te krijgen en liggen ze dus nu al op tafel. In het concept staat onder meer dat de organisatie denkt dat zo’n 100.000 bezoekers met de fiets naar het event komen. Dat is een derde van alle bezoekers. De organisatie heeft deze gegevens opgemaakt naar aanleiding van een enquête. Deze enquête werd gehouden bij de online verkoop van de tickets.

De ingevulde enquête is een momentopname en een indicatie die de bezoekers vooraf geven. Hoe represent dit echt gaat zijn voor het raceweekend is afwachten. Op het laatste moment kunnen mobiliteitsplannen van mensen wijzigen. In samenwerking met sponsor Gazelle wil de organisatie groots gaan inzetten op fietsvervoer van en naar het circuit. Er komen fietsenstallingen met 32.400 plaatsen. Daarnaast gaat de organisatie zogenaamde Park & Bike-locaties in een omtrek van 15 kilometer rondom het circuit realiseren. Automobilisten kunnen hier parkeren en vervolgens op de fiets naar het circuit komen.

Het rooskleurige plan ziet er ambitieus uit, maar brengt ook vraagtekens naar boven. Bijvoorbeeld hoe de uitwerking van het plan gaat zijn bij stortregen. Desalniettemin is het een unieke manier om een Grand Prix op deze manier te organiseren. Geen ander race-evenement ter wereld is tot op heden op zo’n fietsvriendelijke manier uitgedacht.