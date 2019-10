Zo extreem zag je de Veloster niet eerder

Hoe bizar wil je het hebben.

Jippie, over een dikke twee weken gaat de SEMA van start. Een event die tuners en autofabrikanten aangrijpen om één keer per jaar met een vrijbrief los te gaan op een auto of meerdere auto’s. Hyundai was in een knotsgekke bui, want de Zuid-Koreaanse autobouwer heeft een Veloster gebouwd zoals we dat nog niet eerder hebben gezien.

Ze noemen het de Veloster Grappler Concept. In alles lijkt de auto niet meer op de hatchback uit de Hyundai-showroom. De auto is verhoogd, heeft een zonnepaneel op het dak en komt met veel, heel veel LED-verlichting. De Veloster staat op een setje offroad-banden en is niet bang om modder, zand en andere ongerechtigheden te trotseren.

Zie je het gevaarte niet aankomen, dan hoor je ‘m wel. De Veloster Grappler Concept heeft een Borla uitlaatsysteem. Of er verder gesleuteld is aan het motorblok is niet duidelijk. Het dikste model, de Veloster N, heeft een turbo viercilinder benzinemotor met 275 pk en 353 Nm koppel.