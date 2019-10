Toyota C-HR krijgt facelift en nieuwe motor

High Power Hybrid, een term die je eerder in een Porsche verwacht, maar dan in een kleine crossover.

Wie in de markt is voor een compacte crossover kan vele kanten op. Niet alleen het feit dat elk merk er ondertussen eentje aanbiedt, ook voor elk formaat is er een kleine crossover beschikbaar. De populairste categorie ‘auto’s om op te hogen’ is het C-segment. Niet alleen omdat de meest bekende crossovers, de Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, of Volvo XC40 bijvoorbeeld daaronder vallen, ook omdat er nu verschillende gradaties ontstaan. Je kunt bij Volkswagen namelijk een T-Roc of een Tiguan krijgen, zelfde platform, hele andere insteek. Die T-Roc insteek, de kleine C-segment SUV’s, werd al eerder voorgedaan door Toyota met de C-HR. Ook zo’n tussenmodel voor als je een relatief grote crossover wil maar geen RAV4. Die auto krijgt nu een facelift en een nieuwe motor die daarbij hoort.

Wat blijft is de keuze uit de 1.2T benzinemotor (115 pk) en een 1.8 liter hybride zonder turbo (122 pk). Beide uit de categorie ‘voldoende’, helemaal gezien het feit dat die 1.8 een veel groter blok is. Daarom is de nieuwe motor een stapje erboven: een 2.0 liter High Power Hybrid. Deze levert gecombineerd 184 pk, waarmee het een best interessante motor is. De CO2-uitstoot wordt namelijk beperkt door de hybride aandrijving terwijl er toch bijna 200 pk op de weg wordt gezet.

Toyota is trots op de styling van de C-HR en weet met trots te melden dat het uiterlijk op detailniveau wordt aangepast. Laten we het erop houden dat het design ‘gewaagd’ is, want de meningen zijn nogal verdeeld. Als je toch wil spotten of je een nieuwe C-HR tegen het lijf loopt, de achterlichten (dit keer trouwens zonder doorzichtig witte ‘Lexus-look’) zijn voorzien van een nieuw LED-patroon en de voorbumper en koplampen zijn iets anders getekend. Iets wat het persbericht niet aanduidt maar wat we maar even gissen (je kunt het momenteel niet selecteren in de configurator): het oranje kleurtje wat we op de foto’s zien is ook nieuw.

Het multimediasysteem krijgt een upgrade door de toevoeging van Android Auto en Apple CarPlay. Ook hoef je voor kaartupdates niet meer jaarlijks naar de dealer, als deze beschikbaar zijn kun je ze downloaden vanuit je auto. Een vleugje Tesla, dus. Data en prijzen zijn nog niet bekend.