De Toyota Prius was nog nooit zo cool

Met de Prius van Kuhl Racing kun je gewoon de blits maken op een JDM-meeting.

In 2022 was het misschien wel de grootste verrassing van het jaar: de vijfde generatie Toyota Prius. De minst coole auto ter wereld was opeens een flitsende verschijning. Hartstochtelijke Prius-haters bevonden zich opeens in een indetiteitscrisis.

Nu de Toyota Prius cool is geworden, is het ook een uitstekend uitgangspunt voor een tuningproject. En dan bedoelen we niet zozeer motorische tuning, maar vooral optische tuning. Daar zijn ze in Japan niet vies van, dus er zijn inmiddels diverse kits beschikbaar voor de nieuwe Prius.

De nieuwste kit voor de Prius is afkomstig van Kuhl Racing, wat ondanks de Duits klinkende naam ook een Japanse tuner is. Japanners kunnen soms wat overdrijven met hun tuning, maar in dit geval hebben ze precies de juiste balans weten te vinden.

De aerokit van Kuhl Racing bestaat uit een splitter, side skirts en een nieuwe achterbumper, die mooi aansluiten op het bestaande design. Om het af te maken is er een mooi spoilertje, dat ook geen afbreuk doet aan het geheel.

Als je een auto optisch gaat tunen zijn andere velgen uiteraard een must. In dit geval is de auto voorzien van 19 inch metende Verz-velgen. Dit zijn velgen met een klassieke JDM-look en daarmee kun je eigenlijk niet de mist in gaan bij een Japanse auto. Om echt de blits te kunnen maken is de Prius ook nog verlaagd met een schroefset van Blitz.

Al met al is de Toyota Prius van Kuhl Racing een geslaagde creatie, waarmee je zeker niet uitgelachen wordt op een JDM-meeting. Het enige wat nog mist is een Honda K20-blok en een vuistdikke knalpijp…