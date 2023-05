De prijs van de Prius: we hebben ‘m

De Toyota Prius is eindelijk sexy en je kunt ‘m vanaf nu bestellen.

De Prius is altijd een synoniem geweest met geitenwollensokken, maar Toyota is de laatste jaren druk bezig geweest om hun saaie imago van zich af te schudden. Dat lukt aardig met auto’s als de GR Yaris, de GR 86 en de nieuwe Supra. En de Prius? Dat blijft natuurlijk nog steeds een hybride, maar het is nu wél een sexy hybride.

Toyota verraste ons in november de vijfde generatie Prius, maar de prijs hadden ze tot nu toe nog niet prijsgegeven. Dat doet Toyota nu wel, want vandaag start de voorverkoop van de gloednieuwe hybride. En dan is het natuurlijk wel handig als er een prijskaartje is.

De prijs van de nieuwe Toyota Prius komt uit op €44.695. Daarmee kun je als particulier nog mooi profiteren van subs… O nee wacht, het is geen volledig elektrische auto. De Prius heeft wel altijd een stekker, want hij is er alleen nog als plug-in hybride.

De nieuwe Toyota Prius is zo’n €5.000 duurder dan zijn voorganger, die vanaf 39 mille in de prijslijsten stond. De meerprijs kun je wel weer terug verdienen, want de Prius is ook zuiniger dan zijn voorganger.

De precieze elektrische actieradius wisten we nog niet, maar Toyota meldt nu dat de Prius tot 86 km elektrisch kan rijden (volgens de WLTP). De vorige Prius kwam maar 50 km ver, en dat was nog gemeten volgens de NEDC-methode.

Voor de genoemde prijs van €44.695 krijg je standaard onder meer stoelverwarming, elektrische stoelbediening, een achteruitrijcamera, climate control met twee zones en voorruitverwarming op je Toyota Prius. Daarmee heb je op zich weinig te klagen.

Concurrentie

We pakken ook nog even de concurrentie erbij, voor zover die er is. De aartsrivaal van de Prius was altijd de Hyundai Ioniq, maar die is niet meer leverbaar. De Honda Insight is inmiddels al 9 jaar niet meer leverbaar. Daarmee zit de Prius eigenlijk weer in zijn eigen niche. De Prius zal vooral gaan concurreren met de zee aan cross-overs.

Om er een paar te noemen:

Citroën C5 Aircross: €42.850

Toyota Prius Plug-in Hybrid: €44.695

Kia Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD: €44.995

Peugeot 408 Hybrid 180: €46.170

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV: €46.995

Volvo XC40 Recharge T4: €49.795

Hoewel het een beetje lastig is om deze auto’s één op één te vergelijken, komt de nieuwe Toyota Prius niet slecht uit de verf qua prijsstelling. Daarbij moet ook zeker opgemerkt worden dat deze auto’s stuk voor stuk een kleinere elektrische actieradius hebben. Het zijn natuurlijk ook lompe cross-overs, terwijl de Prius zo glad als een paling is.

De nieuwe Toyota Prius is nu te bestellen. De eerste leveringen in Nederland kun je in het derde kwartaal verwachten.