Naar deze onthullingen kijken we uit in 2024

Wat gaan we allemaal zien om vanaf 2024 in productie te gaan? We zetten de onthullingen voor je op een rijtje voor 2024.

Gelukkig nieuwjaar! Nadat we bekomen zijn van de oud-en-nieuwgekte, is het tijd voor wat inmiddels al een soort traditie is. We stoffen onze glazen bol weer af en gaan even in de (nabije) toekomst kijken. Net als in 2021, 2022 en 2023 zetten we de onthullingen op een rijtje van auto’s die binnenkort, naar verwachting in 2024, het levenslicht gaan zien.

Voorspelling

Wat zo onderhand een kleine disclaimer dient te zijn: dit is een voorspelling op basis van alles wat we tot dusver weten. Het gebeurt, zoals vorig jaar (en daarvoor), wel eens dat een onthulling aanstaande lijkt te zijn, maar vertraagd wordt of nog een tijdje duurt. Toch klopten onze voorspellingen voorheen aardig, dus doe er je voordeel mee. Of niet. Without further ado, zoals ze dan zeggen, de onthullingen van 2024:

Alpine A290

Ja, dit is één van die auto’s waar we onze glazen bol toch even voor moeten bijstellen. Het leek erop dat Renault in het najaar van 2023 de nieuwe 5 E-Tech zou onthullen. Mondjesmaat komt er meer en meer info over de auto aan bod, waaronder dat de onthulling nu definitief in het voorjaar van 2024 komt. Daarom dat wij de auto nogmaals behandelen, maar dan in de leuke versie die ook bevestigd is. De Alpine A290, een ‘hete’ Alpine-versie van de Renault 5 E-Tech. Daar is overigens nog geen datum voor genoemd, maar als de basis er is kan het niet lang meer duren.

Audi A5 (B10)

Twee jaar geleden durfden we al te stellen dat de opvolger van de Audi A4 (B9) voor 2022 in het verschiet zat. Dus niet. Voor 2024 lijkt het dan toch eindelijk zo ver te zijn. We hebben het gevoel dat er technisch niet enorm veel gaat veranderen: het platform blijft hetzelfde, de motoren zullen overeenkomen met wat we bijvoorbeeld zien in de nieuwe VW Passat en Skoda Superb.

Een semantische verandering (letterlijk) is dat Audi de naam A5 gaat plakken op wat we nu kennen als de A4. Dus zowel de sedan als de Avant als de eventuele coupé heten allemaal A5 vanaf de B10-generatie. Datzelfde geldt voor de (R)S5, die we ook niet al te lang na de onthulling van de A5 verwachten. De naam A4 zal terugkeren als A4 e-tron op een volledig elektrisch model: Audi gaat even nummers gebruiken voor hun EV-line-up en oneven nummers voor de ICE-modellen.

BMW M5 (en Touring!!) (G90/G91)

Met de onthulling van de BMW 5 Serie (G60) zitten er twee voorspelbare onthullingen in 2024 aan te komen. De Touring (G61) en de M5 (G90). De Touring kunnen we kort over zijn: dat wordt alles wat we kennen van de 5 Serie, maar dan met een dakkapel. De M5 wordt interessanter: de V8 blijft, maar wordt gekoppeld aan een elektromotor om tot dezelfde aandrijflijn te komen als de XM. Nog leuker: BMW heeft bevestigd dat er een M5 Touring (G91) komt! Veel om naar uit te kijken in 2024 op het 5 Serie-front, dus.

Ferrari ‘F80’

Ferrari is notoir niet zo vocaal over aankomende modellen, ze laten liever het model voor zich spreken zodra deze onthuld wordt. Toch weten fanatieke spotters en/of insiders nog wel eens wat info voor de toekomst de wereld in te helpen. Zo lijkt het erop dat de bloedlijn van de ultieme Ferrari (288 GTO, F40, F50, Enzo, LaFerrari) een zesde hoofdstuk krijgt, misschien al wel in 2024. De interne naam F80 geven we hem even voor het gemak (F40, F50, Enzo was technisch gezien F60 en LaFerrari F70), voor de aandrijving gokken we dat de V12 nog één laatste keer mag brullen. Wel met hybride aandrijving.

Lamborghini Huracán opvolger

Vorig jaar hadden we eindelijk goed dat de Aventador in 2023 een opvolger krijgt, nu is de kleine broer Lamborghini Huracán aan de beurt. 2024 zou optimistisch kunnen zijn, maar ze zijn er druk mee bezig. Het zou ook nog wel eens even kunnen duren, aangezien Lamborghini de laatste exemplaren van de vorige Huracán nog aan het wegwerken is. De motor zou net als de Revuelto een hybride-versie van de huidige V10 kunnen zijn, maar een kleinere motor (V8 of misschien zelfs V6) met hybride-power is ook niet ondenkbaar.

Lancia Ypsilon

Ja, we weten dat de nieuwe Lancia Ypsilon qua onthullingen in 2024 nogal gesneden koek wordt. Verwacht een ietwat excentrieke versie van de Opel Corsa. Wij zetten de Ypsilon hier vooral tussen omdat we graag zien dat Lancia weer auto’s bouwt. Dan kan het merk met de Ypsilon geld verdienen en ondertussen werken aan leuke auto’s. Wat we al weten over het ding, zoals gezegd dus de basis geleend van de Corsa en Peugeot 208, waar diens elektrische versies ook een rol gaan spelen bij de Ypsilon.

Mercedes EQG (W465(?))

Het is tijd: Mercedes gaat de G-Klasse voorzien van een opvolger. Tenminste, het wordt waarschijnlijk wederom een zeecontainer-model. Maar dan met elektrische aandrijving. Deze auto wil net zoals andere offroad-EV’s de leuke kanten van elektrische motoren laten zien, waaronder de mogelijkheid voor om je as draaien zoals de Hummer EV en Rivian.

Mercedes-AMG E63 (W214)

De BMW M5 krijgt er direct een geduchte concurrent bij: de AMG-versie van de E-Klasse (W214). Qua gepeperde specs en een dikker uiterlijk wordt dit alles geen verrassing, we zijn vooral benieuwd naar welke motor Mercedes nou gaat kiezen. De kleinere C63 heeft dus officieel geen V8 meer en het gerucht dat deze terug zou keren is ontkracht. Er is nog een sprankeltje hoop dat Mercedes de E-Performance-aandrijflijn uit de GT63 S in de E63 lepelt en deze zijn V8 houdt. De tussenstap, een zes-in-lijn PHEV (en er ligt een zes-in-lijn in de nieuwe CLE 53) lijkt Mercedes over te slaan. Kortom: een viercilinder is naar verwachting, een zescilinder is logisch, een V8 is onwaarschijnlijk. Wat gaat het worden?

Porsche 911 facelift (992.2)

De 992-generatie van de Porsche 911 stevent erop af om de beste generatie 911 ooit te worden. Er is een mooi onderscheid tussen alle varianten, de GT3 (RS) mag zijn briljante 4.0 met 9.000 toeren-redline houden en speciaaltjes als de S/T, Sport Classic en Dakar zijn aardig uniek voor de 992. Porsche gaat de 911 vernieuwen en dat zou al vanaf 2024 kunnen gebeuren. Voor de Carrera, Turbo en GT3 gaat dat niet erg veel betekenen, behalve iets betere cijfers en een mild bijgepunt uiterlijk. Wel wordt dit net als bij de 997.2 en de 991.2 de fase van de generatie waar de GT2 RS zijn intrede maakt. Ja, die wordt heftiger dan de GT3 RS. Een twin-turbo motor met minstens 700 pk, actieve camber-afstelling en hybride aandrijving: de GT2 RS wordt één van de bijzondere onthullingen die we vanaf 2024 al zouden kunnen zien.

Porsche Macan EV

Porsche heeft nog maar één generatie Macan uitgebracht (95B). Dat voelt als een eeuwigheid geleden dat we die voor het eerst zagen, wat relatief gezien ook zo is (2014). Tien jaar na dato komt dan eindelijk de tweede generatie van de kleine broer van de Cayenne. Tenminste, de originele wordt ook nog één keer opgefrist en daarnaast wordt een nieuwe Macan EV geïntroduceerd. Deze auto moet alles pakken wat de Taycan liet zien, maar dan als een wat praktischere SUV.

Toyota Supra GRMN (A90)

Je zou het niet zeggen, maar er zijn voortekenen dat de Toyota GR Supra (A90) aan het einde van zijn latijn is. Toyota plant al een tijdje een ultieme versie van de Supra, wat met de kennis van nu een uitzwaaiversie kan worden. Gelukkig pakt het merk nog even flink uit voor de GR Supra. De topversie zou ‘GRMN’ (Gazoo Racing: Masters of the Nürburgring) kunnen heten, een naam die Toyota wilde opsparen voor hun meest heftige projecten. Qua aandrijflijn levert Toyota de ‘milde’ zes-in-lijn (B58B30) van de Z4 in voor de S58B30 van de BMW M4. Geruchtmatig zouden de specs zelfs op die van de M4 CSL kunnen gaan lijken, met dus 550 pk voor de Supra.

Volkswagen Golf facelift (Mk. “8.5”)

De laatste onthulling voor 2024 waar we benieuwd naar zijn is de Volkswagen Golf. Er is al een teaser voor wat we qua uiterlijk kunnen verwachten, qua aandrijflijn is de verwachting dat hybride een grote(re) rol gaat spelen. Dat geldt ook voor de GTI en R, die helaas hun handbak moeten inleveren. Waarom we vooral benieuwd zijn naar de Golf ‘8.5’ is omdat de facelift van de VII eigenlijk perfect was, dus als dat voor de VIII geldt heb je weer een prima middenklasser bij VW te pakken.