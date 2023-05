Prius van T-Demand is lekker laag en lekker opvallend

De Prius van T-Demand is nog beter voor het milieu en dat is ook belangrijk.

De nieuwe Toyota Prius is een bijzonder geval en dat is het. Dat was het altijd al, zij het op een andere manier. De voorgaande vier generaties waren vooral bedoeld om duidelijk te maken dat het een hybride auto was. Niet alleen was de druppelvorm uitermate belangrijk voor de luchtweerstand, maar ook voor de herkenbaarheid. Iedereen kan vanaf honderden meters zien dat jij met jouw goede daden deze planeet aan het redden bent.

We zijn inmiddels aanbeland bij de vijfde generatie Prius en Toyota heeft er ditmaal voor gekozen om iets minder opvallend door het leven te gaan. In plaats van het drukke en onsamenhangende Aziatische design is er nu gekozen voor een veel strakkere lijnvoering.

Dat levert ook veel toffere aangepaste Priussen op, zou je denken. Nou, dat klopt dus helemaal. De Japanse dames en heren van T-Demand hebben namelijk twee exemplaren onder handen genomen.

Lekker laag

Voor de OEM-liefhebbers is het een goed idee om te kijken op de website van Toyota voor een origineel exemplaar. De Priussen die je namelijk hier zit op deze pagina zijn lekker aangepakt middels airride en iets meer dan een tikkeltje camber. Deze scene is in Nederland niet heel erg groot, hier gooien we imitatiewielen wielen onder een M318i M Performance Modern Line High Executive M Uitgevoerd. Ofzo.

Het is niet slechts een kwestie van een andere veer-demper combinatie. Zowel de bovenste als onderste draagarmn zijn aangepast. Uiteraard zijn de schokdempers wel aangepast, evenals andere stabilisatorstangen. Middels de luchtvering staat de Prius van T-Demand bijzonder laag op de grond. Niet even 2-3 centimeter lager, maar echt tot vlak boven de grond.

Prius van T-Demand is zuiniger dus milieuvriendelijker

Dit zorgt voor nog minder luchtweerstand en dus een zuinigere auto. Dat is natuurlijk wel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Of de Prius van T-Demand sneller is, vermelden ze niet. Het is nogal lastig om een hybride-aandrijflijn waarvan de verbrandingsmotor atmosferisch is te kietelen, zonder dat je enorme ingrepen moet doen. Wel zijn de remmen vervangen. Voor meten de schijven 380 mm, achter 355 mm.

De wielen zijn ook bijzonder. De banden zijn nogal stretched. Dat betekent een brede velg en een relatief smalle band. Ideaal voor enorme de verlaging om de wielen toch weg te kunnen werken in de wielkasten. Of het beter rijdt? Hoogstwaarschijnlijk niet, maar daar gaat het niet om, want check eens hoe vet het eruit ziet!

