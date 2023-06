Eindelijk: er is een supersnelle en hete Prius

Een hete Prius klinkt tegenstrijdig, maar eigenlijk werkt het uitstekend. Kijk eens wat een dikkerd!

Ergens slaat het als een tang op en varken, een hete Prius. De Toyota Prius is altijd een goede, doch ietwat brave auto geweest. Een rijdende mormoonse bibliothecaresse. Vegetarisch uiteraard. Inmiddels zijn we aanbeland bij de vijfde generatie (we worden oud!) en daarmee breekt Toyota overduidelijk met het verleden.

De nieuwe Prius is best een toffe auto geworden, namelijk. Sowieso is de cleanere designtaal die de Japanners nu hanteren een stuk beter te pruimen dan het ultra-drukke design van enkele jaren terug.

Hete Prius voor Le Mans

Maar het wordt nog mooier, want voor het eerst kunnen we kennis maken met een extra hete Prius. De auto in kwestie heet voluit Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition. De grote inspiratiebron voor deze pretletter is de GR010 Hybrid Le Mans-racer.

De auto is voorzien van een flinke bodykit die daadwerkelijk moet zorgen voor betere aerodynamische eigenschappen. Er is een enorme splitter en achterspoiler. Uiteraard ontbreekt een echte diffusor ook niet en zijn er sideskirts aangebracht. De motorkap is nu van koolstofvezel bij de Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition.

Gaat ‘ie ook sneller?

Om te zorgen dat je ’s nachts goed zicht hebt, zijn er meerdere koplampen aangebracht. Bijzonder de velgen, ie extra licht en aerodynamisch zijn. De banden zijn 235/50R 18 groot, dus er is nog iets van comfort. Het chassis is aangepast. Zo staat de auto lager op zijn wielen.

Dan zijn er ook twee nadelen. Ten eerste, de aandrijflijn. Daarover wordt met geen geen woord gerept, dus wij gaan er een beetje van uit dat deze standaard is. Nu heb je met 223 pk tegenwoordig weinig reden tot klagen in de Prius, maar meer vermogen is altijd beter. Ten tweede de productieplannen van de hete Prius: ook daar zegt Gazoo Racing niets over.

Via: Car Watch