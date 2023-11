Toyota gaat hun briljante logo vervangen

Toyota had een briljante strategie om hybride modellen met een logo aan te duiden, maar dat gaat nu veranderen.

Toyota is uitgegroeid tot één van de grondleggers voor de hybride auto. De eerste, maar vooral de tweede Prius is daar bewijs van. De autoliefhebber zag een treurig en ietwat lelijke hatchback-sedan, maar de ecoridders zagen een droomauto. Iedereen moest en zou een Prius hebben als het klimaat heilig voor je is. Vandaar dat Toyota de hybride-hype doortrok naar vele andere modellen.

Hybride

Het was, en wellicht is, voor veel mensen belangrijk om te laten zien dat je een wereldverbeteraar bent. De Prius deed dat perfect: die was er enkel als hybride, dus als je deze ietwat vreemd gestileerde auto zag dan wist je genoeg. Toen Toyota auto’s als de Auris als regulier én hybride ging aanbieden, werd dat onderscheid lastiger. Daar had Toyota een leuke oplossing voor: het iconische Toyota-logo werd bijgestaan door een blauwe gloed. Wel een gloed betekent hybride, geen gloed betekent enkel een brandstofmotor. Van Auris tot RAV4 werd dit onderscheid gemaakt. Zelfs op de derde generatie Prius, terwijl daar geen eens een normale versie van was. Ook is dit één van de manieren waarop je een Lexus LC 500 met V8 kunt onderscheiden van de Lexus LC 500h met hybride V6.

LC 500h met blauw logo LC 500 zonder blauw logo

Blauw logo exit

Heden ten dage valt op dat steeds meer Toyota’s, ondanks hun hybride aandrijflijn, het logo met de blauwe gloed in de ban doen. De nieuwe Prius bijvoorbeeld, daar krijg je nu ‘normale’ logo’s op.

Ook de nieuwe Camry, waar de V6 in de ban is gedaan en enkel nog de hybridemotor geleverd wordt, krijgt logo’s zonder blauwe gloed. De Crown Signia, hetzelfde verhaal. Toch zijn er nog gloednieuwe Toyota’s met een blauwe gloed. Hoe zit dat? Toyota legt uit middels de vraag van Motor Trend op de LA Auto Show over dit fenomeen.

Beyond Zero

Het antwoord is logischer dan je denkt: de blauwe gloed op het logo van Toyota gaat eruit. Alle auto’s die ‘m nog hebben, verliezen dit speciale logo bij de volgende modelgeneratie. Dit logo kwam uit de tijd dat er achterop elke Prius en Auris nog ‘Hybrid Synergy Drive’ stond.

Het maakt allemaal deel uit van de ‘Beyond Zero’-strategie, datgene waar de bZ4X ook naar is vernoemd. Onder die strategie hoopt Toyota dat eigenlijk alles wat ze uitbrengen een vorm van elektrificatie aan boord heeft. Het blauwe logo verliest een beetje zijn nut als er geen auto’s meer zijn zónder het blauwe logo. Vandaar dat Toyota kiest voor eenvoud en hun reeds bestaande logo.

Wel krijgt elke auto een badge met EV, PHEV of HEV erop, vastgemaakt aan een blauw bolletje. Volgens Toyota op X is dit een abstracte representatie van een wereldbol die het ‘geluk van leven op aarde afbeeldt, en de wil om dit geluk over te brengen naar de volgende generatie’. Marketing’s gonna marketing.

Nou, dan weet je dat ook weer!