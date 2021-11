Ziggo stopt. Hoe kun je dan volgend jaar Formule 1 kijken?

Dat Ziggo de uitzendrechten van de Formule 1 is kwijtgeraakt, is al een tijdje bekend. Ook wie de rechten heeft gekocht weten we. Maar verder is er nog veel onduidelijk. Laten we eens kijken of we überhaupt al iets weten…

Ziggo heeft het natuurlijk geweldig gedaan. Zij namen in 2016 Sport 1 over waarmee de wedstrijden van de Formule 1 op hun kanaal 14 te zien waren. En je weet, in 2016 won een zekere Max Verstappen zijn eerste race, waardoor ineens het halve land hardcore F1-hooligan werd. Inclusief geschminkte oranje gezichten, dom lallen en veel bier.

En naarmate Max populairder werd, steeg het aantal succes-supporters en dus ook het aantal kijkers voor Ziggo. Bovendien wilden ineens ook alle kenners aan tafel aanschuiven, goed voor nog meer kijkers. Racers als Mattie Valk, Shelly Sterk, Coen Swijnenberg, Bart Chabot en andere lieden met een duidelijke racehistorie en een dito verstand van de autosport duiden nu tweewekelijks de races.

Een godsgeschenk voor de liefhebber die al jaren naar de Formule 1 kijkt, ook toen Jos nog niet eens meedeed. Wat zouden we zonder de verhelderende uitleg van deze ingewijden moeten, de races zouden nog altijd onbegrijpelijk zijn… (Dit is dus sarcastisch hè, voor de duidelijkheid)

Maar goed, Ziggo is de rechten kwijt

Met de stijgende populariteit van de sport, ging ook de prijs van de uitzendrechten flink omhoog. Zelfs zo ver, dat Ziggo afhaakte in de biedingsoorlog. De uiteindelijke winnaar heet NENT, dat is kort voor de Nordic Entertainment Group. Die willen de races gaan uitzenden achter de betaalmuur.

Zoals het er nu naar uitziet, kun je de wedstrijden gaan bekijken op Viaplay, de zoveelste streamingdienst. Maar hoeveel je moet gaan betalen om te mogen kijken, is nog onduidelijk.

Wel is duidelijk dat een aantal races komend jaar via een andere aanbieder worden uitgezonden. Waarschijnlijk is dat Ziggo. Het zou gaan om tenminste 6 races, waaronder die op Zandvoort. Sowieso blijft een deel van het huidige F1-programma bij Ziggo overeind, al weten we nog niet precies hoe dat in z’n werk gaat.

Olav Mol en zijn hulpje Jack, wat gaan die doen?

Ook daar bestaat nog veel onduidelijkheid over. De kans is groot dat Olav -als deel van het Formule 1-meubilair- meeverhuist van Ziggo naar NENT. De beste man heeft al meer veranderingen van zenders gehad dan Gordon ware liefdes. Dat zijn er dus nogal wat en zou dus best kunnen.

Maar ook hij weet niet zeker of hij volgend jaar nog is te horen. Hetzelfde geldt voor zijn trawant Jack Plooy. Ook hij heeft nog niet met NENT gesproken. Al mag hij wat ondergetekende betreft ook wel bij Ziggo blijven, samen met Mattie, Shelly, Coen en Bart. Vooral als ze geen races uitzenden.

Wat de heren Rob, Rob, Robert, Tim en Tom volgend jaar gaan doen is -verrassing- nog niet duidelijk. Kortom, we weten nog vrijwel niks.

Daarom, beste mensen van NENT, Ziggo, Viaplay of wie dan ook; GEEF ONS EENS DUIDELIJKHEID. We willen gewoon weten waar we aan toe zijn als we volgend jaar Formule 1 willen kijken zonder aangewezen te zijn op vage internetstreams met Russisch commentaar.

Kom maar door met het antwoord!

Via Motorsport.com