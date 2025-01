De twee belangrijkste modellen van Audi komen al snel

Twee bestsellers van Audi krijgen op korte termijn een belangrijk vervolg.

Audi noteert niet hun beste jaar, met een redelijk forse daling in verkopen over 2024. Je vraagt je toch een beetje af hoe dat kan, naast de door de PR-mensen geïnsinueerde ‘slechte economische omstandigheden’. Van de grote Duitse drie lijkt Audi namelijk het merk te zijn met de minst veranderende (lees: radicale/polariserende) nieuwe line-up, waar wat ze uitbrengen gewoon precies is wat je van Audi verwacht. Daarmee verleg je geen grenzen, maar jaag je ook niet 12 procent van je kopers weg.

Nieuw gamma

Dat nieuwe gamma begint nu vorm te krijgen, en je zou bijna zeggen: dat wordt tijd. Kijk maar naar de uitgaande Audi A4, die was al sinds 2015 onder ons. Maar die mocht tenminste nog een flinke facelift ondergaan. Er zijn twee modellen van Audi die al sinds 2018 vrijwel onveranderd zijn en nog steeds verkocht worden. De A6 en de Q3.

Nieuwe Audi Q3 in 2025

In 2025 gaan de opvolgers van dit tweetal van Audi het levenslicht zien. De eerste is de hagelnieuwe Q3. Zoals gezegd gaat de huidige Q3 (Typ. F3) al sinds 2018 mee en Audi heeft nooit een echte facelift doorgevoerd. Die gaat ook niet komen, want in 2025 komt een hele nieuwe generatie. Da’s wel bijzonder, want er is in de tussentijd geen hagelnieuwe A3 gekomen. De kans is dus groot dat de technische basis vrij gelijk blijft en er vooral qua exterieurstyling, interieur en techniek veranderingen op de planning staan. Verwacht qua styling een klein broertje voor de Q5, met als enige grote verschil dat de Q3 het gezicht met de gespleten koplampen en dagrijverlichting over gaat nemen van de Q6. Qua motoren mag je alles uit de A3 en/of Tiguan verwachten, alleen niks elektrisch. Daar is de Q4 voor. Wel gaat de PHEV een belangrijke motorkeuze worden.

Audi Q5 Audi Q6

Nieuwe Audi A6/A7 in 2025

Want je weet het hè, even nummers is elektrisch, oneven nummers is benzine. Vandaar dat we al wilden spreken van de nieuwe A6, maar het wordt dus de nieuwe Audi A7. Om die een beetje te voorspellen kun je de styling van een Audi A5 op de huidige A6 plakken. Ook voor de A6 geldt namelijk dat deze maar subtiel vernieuwd is, met één ‘facelift’ waar vrijwel niks veranderde qua styling. Voor de A7 geldt eveneens dat je geen EV-versie hoeft te verwachten en dat PHEV een grote rol gaat spelen. Hij komt als sedan en Avant, alleen of er met sedan net als bij de A5 ‘Sportback’ wordt bedoeld is nog niet bekend.

We zeiden al dat beide modellen de nadruk leggen op PHEV, want dat zegt Audi zelf ook. De benzinemodellen mogen blijven, maar wel met een stekker. Bij beide verwachten we dat je qua specs een inschatting kan maken op basis van auto’s als de Passat GTE en Tiguan eHybrid. Al zit de A7 wel een stapje boven de Passat, dus wellicht gaat Audi een hybride maken van een 2.0 in plaats van een 1.5.

2025

Beide modellen zullen dit jaar hun debuut maken en dat is niet onbelangrijk. Naast de Q5 waren de Audi Q3 en A6 verantwoordelijk voor de grootste cijfers in 2024. Hopelijk is de vernieuwing van dit tweetal een mooie impuls.