Video: rijden met de überzeldzame MG XPower SV-R

Wouter is ‘m eigenlijk aan het inrijden, want er staat ook nog maar 150 kilometer op de teller.

Met projecten als de knotsgekke MG XPower is het niet gek dat het merk destijds op de fles is gegaan, maar dat maakt de auto zelf alleen maar specialer. De naam XPower is inmiddels weer teruggekeerd op de elektrische MG 4, maar de échte XPower is andere koek. Dit is een exotische sportwagen met een V8.

De XPower heeft niet alleen Britse, maar ook Italiaanse en Amerikaanse genen. Dat zit zo: de auto staat op dezelfde basis als de Qvale Mangusta, een Italiaanse sportwagen. De Mangusta begon op zijn beurt weer als De Tomaso.

Op deze basis kwam MG in eerste instantie met de X80 concept car, die nog redelijk braaf oogde. Meestal is de productieauto een afgezwakte versie van de concept car, maar hier was het juist andersom. Peter Stevens (ontwerper van de McLaren F1) tekende een productieauto die een stuk agressiever was, met gigantische wielkasten en opvallende kieuwen aan de zijkanten. Dat is dus de auto die we hier zien.

De X-Power was er in twee varianten: de SV en de SV-R. Beiden werden aangedreven door een Ford V8 (daar hebben we de Amerikaanse genen). In de SV was dat een 4,6 liter V8 met 324 pk, maar deze SV-R heeft een 5,0 liter V8 met minstens 390 pk. We zeggen ‘minstens’, want volgens sommigen is dat een conservatieve opgave.

Aangezien MG failliet ging zijn de geplande 40.000 exemplaren niet gebouwd (anders wel natuurlijk, kuch). Er zijn uiteindelijk slechts 82 exemplaren van de band gerold, waar van 42 als SV-R. Slechts 26 exemplaren hadden het stuur links. We mogen dus gerust spreken van een extreem zeldzame auto.

Kan het nog specialer…? Jazeker, want dit exemplaar is ook nog eens fabrieksnieuw, met slechts 150 kilometer op de teller. Deze auto wordt aangeboden door The Collectables en zal vanaf donderdag ook te zien zijn op InterClassics in Maastricht. Je mag ‘m meenemen voor €129.900. Als de auto in Maastricht geen eigenaar kan vonden wordt ‘ie op de gebruikelijke manier online geveild en heb je twee weken de gelegenheid om te bieden.

In de video vertelt Wouter alle ins en outs en gaat hij bovendien een stukje rijden!