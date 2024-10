Audi A6 e-tron goedkoper dankzij nieuwe instapper

Audi voegt twee nieuwe versies toe aan het gamma van de A6 e-tron, waaronder een instapper die de vanafprijs flink laat zakken.

De tijd van enkel nog de voordeligste EV’s neerzetten en prijspakkers ervan maken ligt achter ons. Daar heeft bijna elk merk nu wel hun troeven voor, dus nu is het tijd om de leukere segmenten te bedienen. Audi doet dat tegenwoordig met een forse elektrische sedan en Avant in de vorm van de Audi A6 e-tron. En dat het geen prijspakker is, dat merk je aan het feit dat je meer dan 75.000 euro mag neerleggen voor de elektrische E-segmenter.

Nieuwe vanafprijs

Dat is flink veel geld en daar lijkt Audi het mee eens te zijn, want er is een nieuwe variant van de A6 e-tron die wat vriendelijker geprijsd is. Een nieuwe instapper, en we melden maar gelijk wat daar op de prijskaart staat: 63.990 euro. Dan krijg je een Sportback, de Avant kost nu alles vanaf 65.490 euro. Uiteraard lever je iets van specificaties in. Normaliter kreeg je 367 pk met een 100 kWh-accu, met de instapper krijg je 286 pk en een 83 kWh-accu. Dat kost een klein beetje rijbereik, van 756 kilometer naar 625 kilometer. Maar goed, dat is nog steeds fors.

Nog een nieuwe editie!

Alle Audi A6’en, de nieuwe editie incluis, zijn achterwielaandrijvers. Daarmee is Audi eindelijk premium, aldus collega @jaapiyo. De topversie S6 heeft uiteraard wel vierwielaandrijving. Audi voegt nu ook een editie toe aan het gamma om de reguliere A6 e-tron ook te voorzien van Quattro. Deze versie heeft 428 pk en de grotere 100 kWh-accu, maar zoals dat gaat met de AWD-versie heeft deze wel minder rijbereik dan de 100 kWh RWD-versie (715 km vergeleken met 756 km). Wel trek je sneller een sprintje met een 0-100 tijd in 4,7 seconden (5,4 seconden voor de RWD). De A6 e-tron quattro kost 78.540 euro (80.040 euro voor de Avant).

Hieronder een overzicht van alle versies van de Audi A6 e-tron die je nu kunt krijgen:

A6 e-tron (RWD) A6 e-tron Performance (RWD) A6 e-tron quattro (AWD) S6 e-tron (AWD) Vermogen 286 pk 367 pk 428 pk 504 pk (551 pk boost) Sprinttijd 0-100 km/u 7,0 seconden 5,4 seconden 4,7 seconden 3,9 seconden Prijs* 63.990 euro 74.540 euro 78.540 euro 99.990 euro Actieradius** 625 km 756 km 715 km 672 km *Meerprijs Avant 1.500 euro

**Avant levert bij elke uitvoering ongeveer 30 km actieradius in

Zo, en daarmee is het gamma compleet. Totdat Audi nog weer extra op de kleintjes wil letten wat betreft de A6 e-tron.